Santo André Intelli vence o Tubarão fora de casa e sobe na tabela da LNF

O Santo André Intelli conquistou uma importante vitória fora de casa ao bater o Tubarão por 4 a 2, pela 11ª rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal), disputada no último sábado (5). Com o resultado, a equipe do Grande ABC chega aos 20 pontos e assume momentaneamente a 6ª colocação na tabela. Já o time catarinense permanece na 18ª posição, com 8 pontos.



Os gols da vitória andreense foram marcados por Pelé (duas vezes), Léo Catolé e Xaropinho. Pelo lado do Tubarão, Igor Costa e Coxinha balançaram as redes.



A partida começou com domínio absoluto do Santo André, que se impôs desde os primeiros minutos e construiu o placar ainda na primeira etapa, marcando os quatro gols antes do intervalo. No segundo tempo, o Tubarão reagiu, mostrou equilíbrio e conseguiu diminuir a diferença com dois gols, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Com a vitória, o Santo André Intelli chega à sua sexta vitória em 11 jogos. O Tubarão, por sua vez, acumula sete derrotas na competição.



O próximo compromisso do time andreense acontece em casa, no dia 15 de julho, contra o Esporte Futuro. A partida será disputada no Ginásio Noêmia Assumpção.

