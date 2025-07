Shopping de Santo André recebe feira de miniaturas e raridades

Ferraris em escala, Kombis que cabem na palma da mão e raridades com quase 30 cm de precisão nos detalhes. Nos dias 12 e 13 de julho, o Atrium Shopping, em Santo André, se transforma no ponto de encontro de colecionadores e apaixonados por automobilismo com mais uma edição do Encontro de Multicolecionismo — evento gratuito que reúne modelos em miniatura, itens raros e muita nostalgia.



A feira acontece no piso térreo do centro de compras, no sábado (12), das 10h às 22h, e no domingo (13), das 11h às 20h, com expositores de diferentes regiões exibindo peças em escalas como 1:18 e 1:12 — tamanhos que impressionam pelo nível de realismo e cuidado artesanal. Entre os destaques estão miniaturas de Fuscas, caminhonetes antigas, Ferraris e Kombis, muitas delas customizadas ou inspiradas em modelos icônicos da história do automobilismo.



Mais do que uma mostra, o evento é um espaço de troca de experiências, compra e venda de peças e principalmente de conexão entre gerações que compartilham o mesmo encantamento por objetos que carregam valor sentimental.



Além dos automóveis, o multicolecionismo amplia os horizontes para outros universos: actions figures, brinquedos antigos, games retrô, selos, revistas e diversos itens que contam histórias de época e despertam afetos.



“O evento é uma oportunidade de aproximar o público desse universo fascinante que mistura memória, arte e paixão. O Atrium tem se consolidado como um espaço para experiências culturais acessíveis e de qualidade”, afirma Luciano Abilio, coordenador de marketing do shopping.



O passeio é ideal para toda a família, especialmente para quem gosta de curiosidades, objetos que marcaram gerações e aquele sentimento gostoso de reencontrar o passado em miniatura.



SERVIÇO

Encontro de Multicolecionismo – Atrium Shopping

- Piso térreo – Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Santo André

- 12 de julho (sábado), das 10h às 22h

- 13 de julho (domingo), das 11h às 20h

- Entrada gratuita