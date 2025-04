Shopping de Santo André promove Campeonato de Xadrez com prêmio de R$ 500

Nos dias 12 e 13 de abril, o Atrium Shopping, em Santo André, se transforma em uma arena de estratégias silenciosas e jogadas certeiras. Em sua 8ª edição, o Campeonato de Xadrez promete movimentar o tabuleiro — e também o corredor do Piso 1, ao lado das Lojas Pernambucanas. A disputa, realizada em parceria com a Prefeitura de Santo André, começa às 10h e vai premiar os melhores enxadristas com medalhas e prêmios em dinheiro.



No sábado (12), é a vez dos jovens talentos mostrarem habilidade. A competição será dividida em cinco categorias infantis: Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. Os três primeiros colocados de cada faixa etária sobem ao pódio com medalhas no peito e, quem sabe, o brilho nos olhos de futuros mestres.



Já no domingo (13), o campeonato entra no modo “absoluto”, com enxadristas de todas as idades duelando por prêmios que somam R$ 1.500. O grande campeão leva R$500, seguido por R$400 para o vice, R$ 200 para o terceiro lugar e R$100 para o quarto e quinto colocados. As mulheres também têm destaque: a melhor colocada na categoria Absoluto recebe R$ 200 como reconhecimento.



Todos os participantes ganham medalha de participação, mas a verdadeira vitória é o estímulo ao raciocínio lógico, à concentração e à prática de um esporte que exige paciência, precisão e inteligência.



“Essa é a primeira disputa do ano aqui no shopping. Receber um campeonato que estimula o raciocínio lógico, a competitividade, testando a habilidade e a estratégia dos participantes é empolgante”, afirma Luciano Abilio, coordenador de marketing do Atrium Shopping.



As inscrições estão abertas com taxa de R$50. Interessados podem garantir vaga pelo e-mail xadrezsantosandre@gmail.com ou pelo WhatsApp (11) 95876-7519.



Serviço

8° Campeonato de Xadrez do Atrium Shopping

Datas: 12 e 13 de abril

Horário: a partir das 10h (primeira rodada às 10h30)

Local: Piso 1, ao lado das Lojas Pernambucanas

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André – SP