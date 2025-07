Estratégia Saúde da Família: pilar do cuidado e acesso

O SUS (Sistema Único de Saúde) oferece diversas frentes de atendimento à população brasileira. Uma das mais importantes é a ESF (Estratégia Saúde da Família), que organiza a Atenção Primária à Saúde em todo o País. Por meio de equipes distribuídas em diferentes regiões, a ESF atua tanto nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) quanto diretamente nas comunidades, promovendo um cuidado mais próximo e humanizado.

As equipes da ESF são multiprofissionais, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Esses profissionais trabalham de forma integrada, considerando as necessidades individuais de cada pessoa, sua família e as particularidades do território em que vivem.

Um dos principais diferenciais da Estratégia é a atuação fora das UBSs, com destaque para as visitas domiciliares. Em locais remotos ou de difícil acesso, muitas vezes é o profissional de saúde que se desloca até os pacientes e não o contrário. Nessas regiões, especialmente em cidades do interior com pouca estrutura, os atendimentos ocorrem em espaços alternativos disponíveis na comunidade.

Embora essa não seja a condição ideal, representa um importante avanço no cuidado à população mais vulnerável.

O foco da ESF é a promoção da saúde e a prevenção de doenças, especialmente aquelas crônicas, que, quando controladas, proporcionam uma melhora significativa na qualidade de vida das pessoas. Além disso, a Estratégia inclui diagnóstico precoce de doenças graves, encaminhamento para tratamentos especializados, ações de proteção à saúde e até mesmo cuidados paliativos.

Entre os serviços oferecidos estão: coleta de exames laboratoriais, acompanhamento pré-natal, inserção de DIU (onde há disponibilidade), avaliações clínicas e muito mais. A vacinação é outro ponto fundamental, sendo rigorosamente monitorada pelas equipes, garantindo a imunização da população e prevenindo o retorno de doenças já erradicadas graças ao trabalho contínuo do SUS.

Esse modelo proporciona uma enorme facilidade para as pessoas, que podem acessar diferentes serviços de saúde próximos de onde vivem, acompanhados por uma equipe que conhece sua realidade e seus desafios. Por isso, a ESF é considerada uma iniciativa inovadora e já serve de referência para outros países com sistemas públicos de saúde eficazes.

Cada equipe atua sobre uma determinada população, definida com base no censo demográfico e, principalmente, na disponibilidade de profissionais, um fator que influencia diretamente na capacidade de atendimento e expansão do modelo.

Em junho de 2025, o Ministério da Saúde divulgou o Censo Nacional: Unidades Básicas de Saúde 2024, revelando que a grande maioria das UBS conta com pelo menos uma equipe da Estratégia Saúde da Família. No entanto, a predominância é de unidades com apenas uma equipe (66,9%), enquanto 21,5% possuem duas ou mais. Esses dados apontam para a necessidade urgente de ampliação do programa, garantindo maior cobertura nos territórios, bairros e comunidades, promovendo o acesso à saúde como um direito constitucional.

Os profissionais que atuam no SUS defendem a ampliação contínua desse modelo, para que mais pessoas sejam atendidas, acolhidas e tenham suas demandas de saúde resolvidas de forma eficiente e digna. Isso é essencial para que a população possa viver com mais qualidade, realizar seus sonhos e alcançar seus objetivos, amparada por um sistema de saúde único, integral, universal e gratuito.

