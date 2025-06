O que é Medicina de Família e Comunidade

Médico de família e comunidade é médico do quê? A resposta é simples: somos especialistas em gente. Essa é uma pergunta recorrente que recebemos no consultório ou no primeiro contato de uma pessoa com essa especialidade, que atua do Norte ao Sul do País.

Estamos presentes em todos os territórios e comunidades: dentro das Unidades Básicas de Saúde nas grandes cidades, nas comunidades do Rio de Janeiro, sentados em um banco debaixo de árvores em zonas rurais, nas áreas indígenas e quilombolas, no atendimento à população em situação de rua e até em unidades do sistema prisional. Estamos em todos os locais para promover uma saúde de qualidade, com foco na prevenção, diagnóstico e controle de doenças. Você também encontra médicos de família e comunidade em hospitais, consultórios particulares e planos de saúde.

A Medicina de Família e Comunidade é uma especialidade médica com formação por residência. Durante dois anos, o residente já formado em Medicina se especializa por meio de aulas teóricas e atuação prática com seus preceptores, que são médicos experientes responsáveis pela formação. Outra forma de se tornar especialista é por meio da prova de título oferecida pela SBMFC (Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade), mediante o cumprimento de uma série de requisitos, como carga horária mínima na Atenção Primária pelo dobro do tempo da residência (quatro anos) e a realização de cursos específicos.

Somos considerados “médicos de gente” porque atuamos de forma integral na saúde da pessoa. A parte “família” do nome refere-se ao fato de analisarmos como o contexto familiar pode afetar a saúde não apenas em aspectos genéticos e hereditários, como a possibilidade de doenças crônicas herdadas dos pais, mas também pela convivência, rotina e estrutura familiar, que influenciam diretamente a qualidade de vida.

E quanto à “comunidade”, o território onde a pessoa vive também diz muito sobre os sintomas que ela apresenta. Quem vive em regiões de conflito e violência, por exemplo, tem mais chances de desenvolver estresse pós-traumático e síndrome do pânico. Já em áreas sem saneamento básico adequado, é maior o risco de surtos de doenças como malária e hepatite, entre outras.

A Medicina de Família e Comunidade é a principal porta de entrada do SUS (Sistema Único de Saúde). A partir do primeiro contato com esse médico especialista, é possível resolver até 90% das demandas apresentadas em consulta. Quando necessário, fazemos o encaminhamento para um especialista focal como ortopedistas, cardiologistas, ginecologistas, hematologistas, entre outros, que também são fundamentais para a continuidade do cuidado.

O controle de doenças crônicas, assim como o diagnóstico, a prevenção e as ações de promoção da saúde frente a diferentes condições das mais leves às mais graves, como o câncer, são realizados a partir do que chamamos de longitudinalidade, que é o acompanhamento contínuo do profissional de saúde ao longo da vida da pessoa.

Independentemente da idade, gênero ou cor, o médico de família e comunidade possui habilidades adquiridas durante sua formação para acompanhar a saúde dos indivíduos em todas as fases da vida, desde o nascimento até o envelhecimento. Assim, esse profissional cuida da pessoa e, muitas vezes, de sua família em todos os momentos, prevenindo doenças, tratando aquelas que surgem pelo caminho e promovendo saúde a partir das condições de vida de cada brasileiro.

E você, já tem um médico de família e comunidade para chamar de seu?

Fabiano Gonçalves Guimarães é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.