Josa ganha apoio de Jilmar Tatto no debate da Tarifa Zero em Diadema

O vereador de Diadema Josa Queiroz (PT) ganhou reforço na sua busca para a implementação da Tarifa Zero no município. O petista é autor de requerimento aprovado na Câmara que prevê a realização de uma audiência pública no Legislativo, a fim de discutir a gratuidade nas linhas municipais de transporte coletivo. Durante agenda em Brasília, na última semana, ganhou apoio do deputado federal Jilmar Tatto (PT), grande defensor da medida.

Durante entrevista ao Café PT em meados de maio, o deputado federal afirmou que a Tarifa Zero muda o funcionamento das cidades, movimenta a economia e deve ter financiamento compartilhado entre União, estados e municípios. “As pessoas têm o direito de ir e vir, o direito de se locomover. Isso está na Constituição”, disse o parlamentar.

Na região, a gratuidade no transporte é um assunto presente no debate político. Inclusive, já é uma realidade em São Caetano, que prevê desembolsar este ano com a medida R$ 37 milhões, conforme indicado no Orçamento 2025.

“Jilmar Tatto é alguém que está debatendo há muito tempo um tema que lá na Câmara de Diadema também estamos pautando, que é a Tarifa Zero. O Jilmar está organizando esse debate junto com o nosso mandato para o segundo semestre. Queremos discutir com a sociedade, com os empresários e a Prefeitura. Já tem vários modelos que podemos utilizar como experiências bem-sucedidas da Tarifa Zero”, afirmou Josa.

O deputado afirmou que o debate sobre a gratuidade do transporte em Diadema se dará tanto do ponto de vista político como técnico. “Milhões de pessoas estão excluídas do sistema de transporte e o mandato do Josa está de parabéns por debater esse tema”, afirmou Jilmar Tatto.

O petista também aproveitou a agenda no Distrito Federal para tratar sobre questões relacionadas à educação e habitação de Diadema. Em encontro com o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), Josa tratou sobre a emenda parlamentar, aprovada ano passado, para garantir melhoras estruturais para os estudantes das EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) do município.

Com Kiko Celeguim (PT), o vereador discutiu sobre as dificuldades e desafios das lutas populares. O parlamentar também organizou reuniões com os secretários do Periferia Viva e do MEC (Ministério da Educação), com o intuito de reforçar o compromisso com as políticas públicas das comunidades e conversar detalhes sobre a instalação do Instituto Federal na cidade.

