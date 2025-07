Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 7 de julho de 2025

Serviço 710

‘Serviço 710 chega ao fim até 28 de agosto, aponta concessionária’ (Política, dia 6). O Diário noticia o fim do serviço 710 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que liga Rio Grande da Serra a Jundiaí, em agosto! Inaugurado em maio de 2021, permite aos usuários do Grande ABC interligação com as linhas Azul e Amarela do Metrô diretamente, sem troca de trens no Brás, e beneficia diariamente mais de 160 mil usuários. Essa péssima notícia, que piora sensivelmente a qualidade do transporte metropolitano, é reflexo da política de concessões do (des)governo do Estado de São Paulo! Obrigado, governador! Não teve meu voto, e nunca terá.

João Paulo Mendes Parreira - São Caetano

Luz mais cara

‘Alta na conta de luz impacta 1,2 milhão de clientes na região’ (Economia, dia 2). Que incrível o que acontece neste País. A concessionária Enel, que presta um péssimo serviço aos seus clientes, bastando um pingo de chuva ou um pequeno vento para que milhões de pessoas fiquem sem energia elétrica. A Enel tem 8 milhões de clientes somente em São Paulo, um faturamento de R$ 22 bilhões anual. Sem fazer nenhum investimento, mandou para o lombo dos clientes um aumento de 13,94%. Fosse um governo sério, essa empresa deveria ser penalizada pelos péssimos serviços prestados. O maior exemplo de que é ineficiente é visto na maioria dos condomínios, onde a grande maioria teve que recorrer ao gerador. O correto deveria ser a cada litro de diesel gasto por falta de energia, o cliente ser ressarcido. Mas isso ninguém vê, não é?

Izabel Avallone - Capital

Apocalipse

Quero destacar a generosidade do Diário com seus missivistas. Eles opinam sobre todos os assuntos que são pertinentes à sociedade, independentemente do grau cultural que possuem, uma vez que a sabedoria é existencial e dá a todos a oportunidade do conhecimento. Há milhões de anos, ocorreu o fenômeno Big Bang, que resultou na origem das espécies. Esse é um assunto que a ciência explica. Entretanto, por meio da imprensa, nos dias de hoje estamos cientes de que a raça humana não é digna da fidelidade política, pois vive de conchavos, mentiras e interesses pelo eterno poder, sem se importar com as vidas que serão destruídas e arruinadas. Desta maneira, como cristão, acredito no início do período apocalíptico da humanidade. A coragem é tomada pelo medo, o que nos torna humildes e esperançosos. No livro do Apocalipse, encontramos criaturas representativas do bem e do mal, que, a meu ver, representam tudo o que está acontecendo no nosso planeta. Estas desestabilidades ambientais e corporativas das nações podem ser regeneradas com o nosso medo, que se transforma em coragem e determinação por meio de mudanças culturais, educativas e trabalhistas. Nada somos sem os benefícios da natureza. Não precisamos de armamentos. Temos de ter esperança e fé para que sejamos respeitados. Na minha sincera opinião, o universo e a Terra são matérias da mesma explosão, mas, as do nosso planeta, por reações químicas duradouras, deram surgimento aos seres vivos que, por milhões de anos, formaram distintas espécies que a ignorância humana destrói para transformá-la em bens econômicos (crime ambiental). Consequentemente, podem ser assistidas batalhas por espaços ricos e estratégicos.

Euclides Marchi - Santo André

Curupira

‘Nikolas ironiza curupira na COP30 e Helder Barbalho rebate crítica’ (www.dgabc.com.br). Ao tentar criticar o governo federal, o deputado federal expôs a própria ignorância. O curupira não “anda para trás”, como disse Nikolas Ferreira. Ele tem os pés voltados para trás, para confundir os incautos e ignorantes, e acaba de fazer mais uma vítima.

Anselmo Brusquer São Bernardo