The Town 2025: público já pode reservar lockers com tomada

O público do The Town 2025 já pode garantir uma experiência mais confortável e segura durante os dias de festival. A partir desta segunda-feira (7), estão abertas as reservas antecipadas para o serviço de lockers (guarda-volumes), que serão distribuídos em pontos estratégicos da Cidade da Música. A novidade permite que os fãs curtam os shows com mais liberdade, sem se preocupar em carregar bolsas, mochilas ou eletrônicos.



Os armários estarão disponíveis em três tamanhos — P, M e G — e contam com entradas USB e USB-C para recarga de aparelhos, tornando-se uma solução prática tanto para armazenar pertences quanto para manter o celular com bateria cheia. O serviço pode ser reservado pelo site Clique Retire ou pelo aplicativo oficial do festival.



Além da conveniência, os postos de lockers funcionam com monitoramento por câmeras 24 horas e acompanham o horário oficial do evento: abrem às 14h e permanecem disponíveis até a saída do último fã.



Confira os tamanhos e valores:



LOCKER P

13 cm x 34 cm x 50 cm

Ideal para mochila pequena, casaco e recarga de celular

R$ 45 por dia



LOCKER M

26 cm x 34 cm x 50 cm

Para mochilas médias, itens pessoais e recarga de celular

R$ 55 por dia





LOCKER G

37 cm x 34 cm x 50 cm

Comporta até duas mochilas e mantém seus dispositivos carregados

R$ 65 por dia



Com os lockers, o público poderá aproveitar os shows com mais leveza, deixando itens pessoais guardados com segurança e garantindo acesso à energia para registrar cada momento do festival. Uma opção pensada para quem não quer perder nada — nem a bateria.