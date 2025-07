The Town terá Market Square maior e menu exclusivo de Henrique Fogaça

O The Town prepara uma experiência gastronômica ainda mais robusta para sua edição de 2025. O festival de música anunciou a expansão do Market Square, área voltada para quem quer unir shows e alta gastronomia em um mesmo lugar. Com mais de 1.200 m² de estrutura — incluindo uma nova varanda ao ar livre —, o espaço passa a ter capacidade para receber até 2 mil pessoas ao mesmo tempo.



Quem assina o cardápio exclusivo é o chef Henrique Fogaça, um dos nomes mais conhecidos da culinária brasileira. A proposta é oferecer um menu inédito, inspirado na relação entre música, atitude e comida, transformando diferentes estilos musicais em pratos criativos. Além das receitas autorais, o público também encontrará no espaço alguns dos clássicos do Cão Véio, gastropub criado por Fogaça em sociedade com Fernando Badauí, vocalista do CPM22 — banda que também integra a programação do festival.



Nesta edição, o Market Square será patrocinado pela Eisenbahn e pelo iFood, e contará com estações de alimentação, bares e um sistema de autoatendimento de chope. A grande novidade é o Beer Garden, uma varanda de 500 m² com vista para a Cidade da Música, projetada para dar mais conforto e um respiro entre um show e outro.



Fogaça, que além de chef é músico e jurado de reality shows, destaca que a ideia é criar uma conexão direta com o clima do The Town: “É uma oportunidade de misturar tudo o que eu amo: música, gastronomia, comida democrática e momentos de celebração”, resume.



O novo espaço ficará em uma área diferente dentro da Cidade da Música, próximo ao antigo local do Factory, e reforça a aposta do festival em oferecer experiências além dos palcos, atraindo o público que busca boa música, bons encontros e boa comida em um só lugar.