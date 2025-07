UPA do Riacho Grande passa a oferecer atendimento pediátrico em São Bernardo

A partir desta semana, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Riacho Grande, em São Bernardo, passa a oferecer atendimento pediátrico, ampliando o acesso da população local aos cuidados de urgência voltados às crianças. A medida atende uma solicitação apresentada por moradores durante uma edição do programa "Voz da Gente", promovido pela Prefeitura.



Com a mudança, o município passa a contar com oito UPAs com atendimento pediátrico. Além da unidade do Riacho Grande, já oferecem esse serviço as UPAs dos bairros Alves Dias/Assunção, Demarchi/Batistini, Rudge Ramos, Silvina/Ferrazópolis, União/Alvarenga, Silvina/Selecta e Vila São Pedro.



De acordo com o diretor do Departamento de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência, Manoel Romero Vieira Lima, a presença do pediatra na unidade do Riacho já estava em avaliação técnica, e a solicitação da população reforçou a decisão. “A unidade passa a contar com pediatras durante todo o seu funcionamento, com dois profissionais por dia: um no período diurno e outro à noite e na madrugada”, explicou.



Menos deslocamentos, mais acesso

Antes da mudança, famílias da região precisavam buscar atendimento pediátrico em bairros mais distantes, como Demarchi, Silvina e até Rudge Ramos. Com o novo serviço, o atendimento fica mais próximo de casa, oferecendo mais conforto e agilidade no cuidado.



“O atendimento local garante mais conforto, segurança e rapidez para quem precisa de assistência pediátrica. Evita deslocamentos desnecessários e melhora a resolutividade da unidade”, reforçou o diretor.



A moradora Marcela Boos, de 34 anos, levou a filha Lorena, de 9, para ser atendida e aprovou o serviço. “Fomos muito bem atendidas. A equipe foi ágil e atenciosa o tempo todo. É um alívio ter esse serviço perto de casa”, comentou.



A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura para aproximar os serviços de saúde das necessidades apontadas pela população. “Ninguém melhor do que os moradores para indicar onde o poder público deve atuar”, afirmou o prefeito Marcelo Lima, destacando que o modelo de escuta ativa deve orientar outras decisões da gestão.