Resort ecológico do Riacho Grande: veja informações e preços do novo espaço em São Bernardo

O Naturescer Eco Resort, localizado em São Bernardo, iniciou suas atividades em soft opening durante este Carnaval. Situado às margens da Represa Billings, o empreendimento ocupa uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada, com 5 mil metros quadrados de infraestrutura. Na primeira fase de operação, o resort disponibiliza 30 apartamentos, com previsão de expansão para 96 suítes até o segundo semestre de 2025.

A estrutura inclui sauna, piscina climatizada de 200 mil litros, salão de convenções para até 250 pessoas, salas menores para grupos de 30 a 40 participantes e um espaço externo com tenda para eventos sociais e casamentos, com capacidade para 300 pessoas. O restaurante tem capacidade para 240 pessoas.

Entre as opções de lazer, o resort oferece 780 metros de praia privativa, brinquedoteca, sala de jogos, esportes náuticos, passeios de lancha, pesca esportiva, campo de futebol e quadra de vôlei gramados. Também estão disponíveis trilhas monitoradas na Mata Atlântica, atividades recreativas para adultos e crianças e visitas a reservas indígenas. A infraestrutura conta ainda com deck para embarcações, rampa para jet ski e barcos, estacionamento e heliponto.

Durante o Carnaval, o resort oferece pacotes de três e quatro diárias. A programação inclui matinês com DJ, rodas de samba na piscina e monitoria infantil. Os valores partem de R$ 2.850 para três diárias e R$ 3.980 para quatro diárias, com cortesia para uma criança de até cinco anos, desde que acomodada no mesmo apartamento dos pais. O regime de alimentação é de meia pensão, incluindo café da manhã e jantar, além de chá da tarde como cortesia.

A inauguração oficial para imprensa e convidados está prevista para 15 de fevereiro. Mais informações e reservas podem ser obtidas pelo site naturescer.com.br ou pelo telefone (11) 98669-4872.

Contexto e localização

O Naturescer Eco Resort está localizado na Estrada da Roseira, 824, bairro Finco, em São Bernardo do Campo, a aproximadamente 40 minutos do centro de São Paulo. A região conta com atrativos naturais, incluindo a Represa Billings, considerada um dos maiores espelhos d''água da América do Sul e utilizada para turismo, lazer e prática de esportes náuticos.

Outros pontos de interesse próximos incluem o Parque Caminhos do Mar, que integra o Parque Estadual Serra do Mar e abriga monumentos históricos, e o Parque Estoril, que oferece passeios de pedalinho, teleférico e um zoológico especializado na fauna da Mata Atlântica.

