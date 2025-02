Inauguração do primeiro resort ecológico do Riacho Grande marca novo passo para o desenvolvimento do turismo ambiental em São Bernardo

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, e a vice-prefeita Jéssica Cormick participaram no início da tarde deste sábado (15/6) da cerimônia de inauguração do primeiro resort ecológico da região do Riacho Grande. Localizado em uma península às margens da Represa Billings, o empreendimento ocupa 30 mil metros quadrados de área preservada da Mata Atlântica e conta com 5 mil metros quadrados de área construída, em harmonia com a natureza exuberante de São Bernardo.

Durante o evento, o chefe do Executivo municipal reforçou o compromisso da Administração ao incentivo de investimento da iniciativa privada de maneira ecologicamente responsável na região, destacando que, além de atrair o turismo, esse tipo de empreendimento movimenta a economia e valoriza a beleza natural do município.

“O Riacho Grande é um oceano de água doce, e vamos investir muito por aqui. O que estamos fazendo aqui vai atrair turistas, inclusive de fora do Brasil, para conhecer o Parque Serra do Mar, caminhar pela Estrada Velha de Santos (que liga São Bernardo a Cubatão), e visitar o Parque Estoril. A nossa Prainha será revitalizada com novos quiosques e opções de entretenimento. Toda essa modernização trará muitos benefícios ao município. São inúmeras as vantagens que nossa cidade ganha ao receber um empreendimento de tamanha magnitude”, ressaltou Lima.

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude de São Bernardo, Rafael Demarchi, reforçou a importância do empreendimento para o desenvolvimento turístico da cidade. “Este é um marco para o turismo de São Bernardo, que certamente contribuirá para o crescimento da economia da cidade e da região”.

Para celebrar a abertura do Naturescer Eco Resort (Estrada da Roseira, 824, Fincos), o CEO Marconi Alves de Faria, juntamente com o prefeito Marcelo Lima e a vice-prefeita Jéssica Cormick fizeram um plantio de sementes no jardim do empreendimento.

“Este gesto simboliza uma nova visão de hospedagem, que busca acolher as famílias da região, proporcionando momentos de lazer e descanso imersos à natureza, e também atrair turistas de outros estados e até do exterior, com eventos exclusivos como casamentos, festas e encontros corporativos. O objetivo é oferecer uma experiência completa, permitindo que os hóspedes desfrutem de todo o final de semana no resort”, finalizou Marconi.