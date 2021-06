O que é bitcoin: cinco termos para entender o mundo dos criptoativos

Da Redação

Do 33Giga



08/06/2021 | 07:18



Há pouco mais de 10 anos, surgia uma pergunta que virou recorrente no mundo digital: o que é bitcoin? A mais famosa criptomoeda do mundo abriu caminho para um mercado que cresce a cada dia – e, com ele, surgem termos que confundem ainda mais.

O fato é que, mesmo que a questão o que é bitcoin? siga em alta, agora ela aparece ao lado de dúvidas a respeito de nomes como como blockchain, mineração e criptoativos. Por isso, a seguir, 33Giga e Tassio Gil, diretor da InterAg, empresa focada em soluções tecnológicas para esse mercado, explicam alguns termos comuns.

O que é criptoativo

É um ativo virtual protegido por criptografia. Funciona como uma representação digital de valor, diferente de moedas nacionais regulamentadas.

“Surgiu para a realização de pagamentos e transferências sem que haja a necessidade da intermediação de uma instituição financeira”, comenta Tassio. “Sua propriedade é verificada por uma senha, que permite transações através da criptografia, e diminui o número de informações necessárias para fazer transferências.”

O que é blockchain

Tecnologia responsável por agrupar e registrar em blocos as transações feitas em criptoativos. Cada bloco publicado na rede se agrupa ao bloco imediatamente anterior, formando uma sequência ou cadeia destes.

O que são criptomoedas

São um tipo de criptoativo, criado em uma rede de blockchain. A criptomoeda representa uma moeda digital descentralizada, que existe apenas na internet, regulamentada pelos próprios usuários.

“Apresenta uma flutuação maior em relação a outros tipos de moedas e sua grande volatilidade não permite que seja entendida como unidade de valor, como acontece com outras moedas físicas”, explica o especialista. “Porém, a criptomoeda é utilizada como meio de troca e vem sendo cada vez mais usada para reserva de valor, em especial por jovens investidores.”

O que é bitcoin

A primeira criptomoeda criada, o bitcoin foi idealizado em 2007 e lançado dois anos depois. Inicialmente, era utilizado em pequenas transações, mas foi ganhando destaque e conquistando um mercado maior.

Sua rápida valorização chamou a atenção de investidores do mercado financeiro, elevando seu valor.

“Pode ser usado para compra de serviços, produtos e qualquer item que aceite este tipo de pagamento. Cada unidade de bitcoin é registrada como BTC. É negociado em sua própria rede – ou blockchain – com transações sendo registradas pelos próprios usuários”, explica Tassio. “Hoje, existem também as altcoins, criptomoedas alternativas que se assemelham ao bitcoin, como ethereum e tether”, complementa.

O que é mineração

Semelhante à extração de metais, a mineração de criptomoedas é uma forma de elaborar mais unidades de moedas digitais.

“Estas são limitadas justamente para gerar um controle, uma vez que não há uma autoridade central que regule transações. O bitcoin, por exemplo, já atingiu uma mineração de 19 milhões dos seus 21 milhões disponíveis”, diz Tassio. “Os mineradores são as pessoas que registram as transferências pelo blockchain.”