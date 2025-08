De unicórnios a pelúcios: conheça as 13 criaturas mágicas de Hogwarts Legacy

Lançado pela Warner Bros. Games e desenvolvido pela Avalanche Software, Hogwarts Legacy mergulha os jogadores em uma versão do Mundo Bruxo ambientada décadas antes do nascimento de Harry Potter. Entre feitiços, segredos antigos e salas secretas de Hogwarts, o jogo também convida os fãs a conhecer, resgatar e até voar sobre algumas das criaturas mágicas mais icônicas da franquia.

Ao todo, são 13 espécies mágicas disponíveis ao longo da jornada – algumas clássicas da série, outras inéditas para muitos jogadores. Confira a lista completa das criaturas e saiba onde encontrá-las no mapa do jogo:

Testrálios



Com aparência esquelética e asas de morcego, os testrálios só podem ser vistos por quem já testemunhou a morte. Apesar do visual sombrio, são leais e podem ser usados como montaria — desde que o jogador tenha a Edição Deluxe do jogo. Estão localizados no norte do mapa.



Hipogrifos



Com corpo de cavalo e cabeça de águia, essas criaturas orgulhosas exigem respeito mútuo. Introduzidos em O Prisioneiro de Azkaban, também são montáveis no game. São adquiridos em missões principais da história.



Fiuum



Coloridos, exóticos e com canto hipnótico, os fiuum podem enlouquecer ouvintes desavisados. No jogo, são criaturas que podem ser abrigadas no Vivário. Estão localizados ao sul do mapa.



Pelúcio



Adorados desde Animais Fantásticos, esses bichinhos são obcecados por objetos brilhantes. Vivem escondidos em tocas, especialmente na região do Vale de Hogwarts, próximo a Keenbridge. Podem ser resgatados e levados ao Vivário — desde que você consiga recuperar seus "tesouros".



Bezerro Apaixonado



Criatura noturna, tímida e de olhos grandes, que realiza uma dança encantadora sob a lua cheia. Pode ser encontrada no Vale de Hogwarts, ao leste da Chama de Flu de Keenbridge, em uma clareira iluminada por lanternas.



Oraqui-Oralá



Aves que lembram o extinto dodô e desaparecem num piscar de olhos. Aparecem nas aulas de Trato das Criaturas Mágicas e vivem na Costa de Cmar, no extremo sul do mapa.



Arpéu



Com tentáculos no rosto e pele mais resistente que a de dragões, os Arpéus exigem estratégia para serem domados. Vivem na Costa Azul de Clagmar, ao lado de uma fogueira. São uma das montarias mais raras do game.



Fênix



Símbolo de renascimento e uma das criaturas mais lendárias do mundo mágico. Só pode ser resgatada ao final da missão “A Fênix Renascida”, desbloqueada após várias etapas dentro da Sala Precisa. Após abrigada, fornece penas raras para aprimorar equipamentos.



Unicórnio



Tímido, ágil e símbolo de pureza, o Unicórnio é difícil de capturar. Pode ser encontrado no Pântano do Vau Leste Norte, próximo à entrada do pântano. Após acolhido, fornece pelos mágicos essenciais para equipamentos avançados.



Pufoso



Pequeno, peludo e muito fofo. O Pufoso adora carinho e é ideal para quem quer uma criatura tranquila no Vivário. Fornece pelos úteis para melhorias mágicas.



Amasso



Com aparência de gato e cauda espessa, o Amasso consegue sentir más intenções. Pode ser encontrado no Pântano de Marunweem e levado ao Vivário com o auxílio da Nab-Sack.



Dedo-Duro



Silencioso durante toda a vida, essa pequena ave azul solta um único e poderoso grito ao morrer, reunindo todos os sons que ouviu. Pode ser resgatado de ninhos e fornece penas úteis no Vivário.



Sapo Roxo Gigante



Habitante de pântanos, essa criatura aparece em uma missão especial após o segundo teste da história principal e a primeira aula de Trato das Criaturas Mágicas.



O Vivário: o lar mágico das suas criaturas



Parte essencial da experiência no jogo, o Vivário é o santuário dentro da Sala Precisa onde o jogador pode alimentar, escovar e cuidar das criaturas resgatadas. Além de criar vínculos mágicos com os animais, é ali que se colhem recursos preciosos — como pelos e penas — que são utilizados na fabricação e melhoria de equipamentos mágicos.