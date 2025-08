Confira os lançamentos da HBO Max em agosto

Confira os principais lançamentos de agosto:

Séries

Pacificador, Temporada 2 | Série

Estreia: 21 de agosto, às 22h

A nova temporada acompanha Christopher “Chris” Smith, também conhecido como Pacificador, o super-herói vigilante, enquanto ele luta para reconciliar seu passado com seu novo senso de propósito, ao mesmo tempo em que continua enfrentando vilões em sua equivocada busca pela paz a qualquer custo.

James Gunn escreveu os oito episódios de Pacificador e dirigiu três deles, incluindo o primeiro. James Gunn, Peter Safran e John Cena são os produtores executivos. A série também conta com direção de Greg Mottola, Peter Sollett e Althea Jones. Baseada nos personagens da DC, é produzida pela Troll Court Entertainment e The Safran Company, em associação com a Warner Bros. Television.

Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente | Minissérie

Estreia: 31 de agosto

Baseada em fatos, a história acompanha um grupo de comissários de bordo que, ao ver amigos e colegas adoecerem de AIDS durante a década de 1980 sem acesso a tratamento, inicia uma operação arriscada para trazer ilegalmente o medicamento AZT do exterior, mobilizando uma rede de solidariedade em meio à negligência do governo diante da crise.

Direção geral de Marcelo Gomes e direção de Carol Minêm. Produzido por Thiago Pimentel, Mariza Leão e Thiago Rezende da Morena Filmes; e por Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda da Warner Bros. Discovery. Roteiro de Leonardo Moreira e Patricia Corso.

Twisted Metal, Temporada 2 | Série

Estreia: 10 de agosto

Inspirada na icônica franquia de videogames do PlayStation, a série de ação e comédia retorna com ainda mais caos, perseguições e personagens que já são os queridinhos do público. O carismático John Doe está de volta ao lado de Quiet. Nesta nova temporada, a dupla mergulha no torneio Twisted Metal, um circuito brutal comandado pelo misterioso Calypso, no qual o vencedor recebe como recompensa o cumprimento de qualquer desejo. Mas nada será fácil: Sweet Tooth, o palhaço assassino, e Dollface, a irmã de John Doe, também estão de volta.

É uma produção da Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Universal Television. Com roteiro e produção de Michael Jonathan Smith, a nova temporada conta com os produtores executivos Rhett Reese, Paul Wernick, Anthony Mackie, Will Arnett, Marc Forman (Electric Avenue), Jason Spire (Inspire Entertainment), Grant Dekernion, Peter Principato (Artists First), Asad Qizilbash, com Carter Swan (PlayStation Productions) e Hermen Hulst (Sony Interactive Entertainment). A direção está a cargo de Phil Sgriccia, Bill Benz, Iain MacDonald e Bertie Ellwood.

Filmes

Premonição 6: Laços de Sangue | Filme

Estreia: 1 de agosto

O filme mais recente da bem-sucedida franquia leva o público de volta ao início do distorcido senso de justiça da morte. Assombrada por um pesadelo violento e recorrente, a estudante universitária Stefanie retorna para casa em busca da única pessoa que pode quebrar o ciclo e salvar sua família do terrível destino que inevitavelmente os aguarda.

Dirigido por Adam Stein e Zach Lipovsky. Roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor. História de Jon Watts, Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseada nos personagens criados por Jeffrey Reddick. Produzido por Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle e Toby Emmerich.

O Nascimento do Mal | Filme

Estreia: 1 de agosto

Após anos tentando formar uma família, Julie Rivers está grávida novamente enquanto se muda com o marido em busca de um recomeço. Ao ser obrigada a permanecer em repouso absoluto, Julie começa a se desestabilizar lentamente diante da monotonia e da ansiedade causadas por suas novas restrições. Logo, experiências fantasmagóricas aterrorizantes na casa começam a assombrá-la, despertando os demônios de seu passado e fazendo com que outros questionem sua sanidade mental. Presa e forçada a enfrentar tanto seu passado quanto o sobrenatural, Julie luta para proteger a si mesma e ao bebê que está por nascer.

Dirigido por Lori Evans Taylor em sua estreia como diretora.

Fúria Primitiva | Filme

Estreia: 15 de agosto

Inspirado na lenda de Hanuman, um ícone que representa força e coragem, Fúria Primitiva é estrelado por Kid, um jovem anônimo que ganha a vida em um clube de lutas clandestinas onde, noite após noite, usando uma máscara de gorila, é espancado até sangrar por lutadores mais populares em troca de dinheiro. Após anos de raiva reprimida, Kid descobre uma maneira de se infiltrar no reduto da elite sombria da cidade. À medida que os traumas de sua infância vêm à tona, suas mãos misteriosamente marcadas desencadeiam uma campanha explosiva de vingança para acertar contas com os homens que lhe tiraram tudo.

Dirigido por Dev Patel, com história original e roteiro de Dev Patel, Paul Angunawela e John Collee. Produzido por Dev Patel, Jomon Thomas, Jordan Peele, Win Rosenfeld, Ian Cooper, Basil Iwanyk, Erica Lee, Christine Haebler e Anjay Nagpal. Produção executiva de Jonathan Fuhrman, Natalya Pavchinskya, Aaron L. Gilbert, Andria Spring, Alison-Jane Roney e Steven Thibault.

Fale Comigo | Filme

Estreia: 22 de agosto

Quando um grupo de amigos descobre como invocar espíritos usando uma mão embalsamada, eles se tornam viciados na nova emoção — até que um deles vai longe demais e libera forças sobrenaturais aterrorizantes.

Dirigido por Danny e Michael Philippou e escrito por Bill Hinzman e Danny Philippou.

Um Dia Daqueles | Filme

Estreia: 1 de agosto

As melhores amigas e colegas de apartamento, Dreux e Alyssa, estão prestes a ter um daqueles dias. Quando descobrem que o namorado de Alyssa gastou o dinheiro do aluguel, elas são forçadas a se arriscar em uma corrida contra o tempo, divertida e caótica, para evitar o despejo e manter a amizade intacta.

Dirigido por Lawrence Lamont. Roteiro de Syreeta Singleton.

Docusséries

Marcial Maciel: O Lobo de Deus | Docussérie / Max Original

Estreia: Em breve

Marcial Maciel: O Lobo de Deus revela a vida dupla de um homem que usou carisma, poder e religião para esconder crimes atrozes. Por meio de depoimentos impactantes e uma investigação rigorosa, a série desvenda os mecanismos do monstro que, protegido pelas altas esferas do Vaticano, manipulou milhares de pessoas enquanto abusava de sua autoridade e era guiado mais pela ambição do que pela fé. Uma história que traz à tona os segredos mais bem guardados de um dos representantes mais poderosos da Igreja Católica, confrontando o silêncio e a impunidade que o protegeram por décadas.

Uma série documental original da Warner Bros. Discovery produzida pela Anima Films.

Realities

Bake Off Brasil: Mão na Massa, Temporada 11 | Reality

Estreia: 15 de agosto

Em sua 11° edição, Bake Off Brasil: Mão na Massa contará com a apresentação de Nadja Haddad e o retorno dos renomados chefs Beca Milano e Giuseppe Gerundino ao júri. A volta desse trio querido é uma das grandes novidades da temporada. Cada um dos 19 episódios trará dois desafios principais: um técnico e um criativo.

Uma coprodução entre Warner Bros. Discovery e SBT, e possui direção geral de Marcelo Kestenbaum.

Conteúdo Infantil

Cuquin, Temporada 2 | Animação / Max Original

Estreia: 4 de agosto

Acompanhe as aventuras de Cuquin, Clementina e Cyan em um ambiente cheio de inspiração: a pré-escola. Quando o tédio aparece, o trio mergulha em aventuras incríveis que nascem da própria imaginação. De dinossauros a robôs e coelhinhos travessos, tudo é possível nesse universo onde a criatividade não tem limites.

Produzida pelos estúdios da Ánima Kitchen para a Warner Bros. Discovery, com roteiros de Lisa Akhurst e Marc Seal.

Turma da Mônica, Temporada 4 | Animação

Estreia: 11 de agosto

Baseados nos quadrinhos de Mauricio de Sousa, os novos episódios marcam o retorno da versão clássica dos personagens à telinha. Mônica e sua turma estão de volta para mais diversão com planos infalíveis (que nunca dão certo), coelhos intergalácticos, máquinas de clones e muito mais! Prepare-se para grandes aventuras e muita confusão, porque, no Bairro do Limoeiro, tudo pode acontecer!

Uma coprodução da Warner Bros. Discovery e MSP Estúdios, animada pelo Split Studio. Inspirada nas criações de Mauricio de Sousa. Dirigido por Chico Zullo e Marli Bortoletto. Escrito por Tereza Temer, María del Mar Valenzuela, Henrique Breia Szolnoky, Renata Kochen e Mirtes Agda Santana.

Animação Adulta

Mulheres com Ombreiras | Animação / [adult swim]

Estreia: 18 de agosto

Uma produção latino-americana realizada em stop motion que aborda desde a ambição feminina até porquinhos-da-índia. Marioneta, uma mulher de negócios, é uma espanhola orgulhosa e rica que vive em Quito durante os anos 80, onde conhece um grupo diverso de mulheres excêntricas e ambiciosas que enfrentam dilemas complexos relacionados ao amor, à família e aos porquinhos-da-índia.

Criado por Gonzalo Cordova e produzido em colaboração com o estúdio mexicano Cinema Fantasma.

Esportes ao vivo

Viva a paixão do esporte ao vivo na HBO Max, com estes torneios:

UEFA SUPER CUP | 13 de agosto

CHAMPIONS LEAGUE PLAY OFFS – JOGO DE IDA | 19 e 20 de agosto

CHAMPIONS LEAGUE PLAY OFFS – JOGO DE VOLTA | 27 e 28 de agosto

MLS – SUNDAY NIGHT SOCCER | 10, 17 e 24 de agosto

E ainda...

Séries

Pati, Temporada 2 | Estreia: 8 de agosto

Gilmore Girls, Temporada 1 a 7 | Estreia: 13 de agosto

Um Espião Entre Amigos, Temporada 1 | Estreia: 15 de agosto

The Heritage | Estreia: 22 de agosto

Filmes

Melhor é Impossível | Estreia: 6 de agosto

Pat Garett e Billy The Kid | Estreia: 6 de agosto

Beekeeper: Rede de Vingança | Estreia: 8 de agosto

Em Ritmo de Fuga | Estreia: 9 de agosto

O Pentelho | Estreia: 13 de agosto

O Grinch | Estreia: 16 de agosto

O Plano de Maggie | Estreia: 20 de agosto

O Atirador: A Última Batalha | Estreia: 20 de agosto

O Homem Que Queria Ser Rei | Estreia: 20 de agosto

Encurralada | Estreia: 20 de agosto

At Midnight | Estreia: 20 de agosto

A Seita | Estreia: 22 de agosto

Ressureição | Estreia: 27 de agosto

O Demônio dos Mares | Estreia: 29 de agosto

Novelas

Bahar, Temporada 2 | Estreia: 25 de agosto

Docusséries

Os Assassinatos da Loja de Iogurtes (HBO Original) | Estreia: 3 de agosto

Troféu de Sangue | Estreia: 5 de agosto

Lobo em Pele de Cordeiro: Abuso de Poder | Estreia: 26 de agosto

Esportes

Agora ou Nunca: FC Montfermeil | Estreia: 8 de agosto

Hard Knocks: Campo de Treinamento com os Buffalo Bills, Temporada 20 (HBO Original) | Estreia: 9 de agosto

Crime

Playboy: Fama e Morte, Temporada 3 | Estreia: 5 de agosto

Férias Mortais | Estreia: 12 de agosto

O Aprendiz de Serial Killer | Estreia: 17 de agosto

Presos em Flagrante, Temporada 2 | Estreia: 19 de agosto

Aeroporto - Área Restrita: Estados Unidos | Estreia: 20 de agosto

Aventura

Caçadores de Pedras Preciosas: Austrália, Temporada 7 | Estreia: 4 de agosto

Largados e Pelados: A Competição, Temporada 3 | Estreia: 10 de agosto

Os Reis do Arpão | Estreia: 26 de agosto

Culinária

Pesadelo na Cozinha com Gordon Ramsay, Temporada 9 | Estreia: 15 de agosto

Saúde

Amy e Tanny: Irmãs Contra o Peso, Temporada 6 | Estreia: 6 de agosto

Cirurgiões: No Limite da Vida, Temporada 7 | Estreia: 28 de agosto

Casa

Casa Feia Nunca Mais!, Temporada 5 | Estreia: 6 de agosto

Desafio da Renovação, Temporada 13 | Estreia: 13 de agosto

Em Busca da Casa Perfeita: Na Água | Estreia: 20 de agosto

Jay e Pamela | Estreia: 27 de agosto

Especiais de Comédia

Marc Maron: Em Pânico! (HBO Original) | Estreia: 8 de agosto

Contéudo Infantil

Tom & Jerry Gokko | Estreia: 9 de agosto

Booba, TEMPORADA 5 | Estreia: 18 de agosto

Animação Adulta

The Apothecary Diaries | Estreia: 12 de agosto

SPY X FAMILY | Estreia: 26 de agosto

