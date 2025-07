HBO renova 'A Idade Dourada' para sua quarta temporada

A Idade Dourada, aclamada série dramática original da HBO e indicada ao Emmy, acaba de ser renovada para sua quarta temporada. Criada por Julian Fellowes (Downton Abbey), a produção foi elogiada por seu elenco estelar, figurinos e cenografia premiada. O episódio final da terceira temporada da série vai ao ar no domingo, 10 de agosto, às 22h00, na HBO e HBO Max.

A temporada atual da produção recebeu grande aclamação crítica, com veículos como Variety, Entertainment Weekly e Vulture classificando-a como ‘‘a melhor até agora’’ e ‘’imperdível’’. As temporadas anteriores receberam 7 indicações ao Emmy e uma ao Screen Actors Guild na categoria “Melhor Elenco em Série Dramática”.

Francesca Orsi, Vice-Presidente Executiva de Programação e Chefe de Séries e Filmes de Drama da HBO, comentou: “Não poderíamos estar mais orgulhosos do sucesso inegável de aclamação que A Idade Dourada alcançou nesta temporada. Transportando-nos para a Nova York da década de 1880, Julian Fellowes e o talentoso elenco e equipe criaram uma experiência imperdível semana após semana, e estamos animados para continuar explorando as grandes ambições desses personagens naquilo que prometemos ser uma empolgante quarta temporada”.

“Graças a Julian e ao elenco e equipe fenomenais, cada temporada de A Idade Dourada entrega narrativas ricas em drama e história, com atuações e produção brilhante. Nosso amor pela série só aumenta a cada momento nesse universo e junto desses personagens, e estamos muito felizes que nossos parceiros da HBO e o público ao redor do mundo queiram mais” diz Erin Underhill, presidente da Universal Television.

Após os acontecimentos da “Guerra das Óperas”, a temporada atual mostra a velha guarda enfraquecida, enquanto os Russells se posicionam para assumir o topo da sociedade. Bertha almeja uma conquista que pode levar sua família a um novo patamar, enquanto George arrisca tudo em uma jogada que pode revolucionar a indústria ferroviária, ou levá-lo à ruína.

Do outro lado da rua, a residência dos Brook mergulha no caos quando Agnes se recusa a aceitar a nova posição de Ada como senhora da casa. Peggy, por sua vez, conhece um médico charmoso de Newport, cuja família não aprova sua trajetória profissional. Ambientada no final do século XIX, um período de intensas transformações econômicas e sociais, a série retrata uma era em que muitos impérios foram erguidos, mas nunca sem um sacrifício.

A Idade Dourada é criada e escrita por Julian Fellowes (Downton Abbey), que também é produtor executivo ao lado de Gareth Neame, David Crockett, Michael Engler (também diretor), Bob Greenblatt, Sonja Warfield (também roteirista) e Salli Richardson-Whitfield. A série é uma coprodução da HBO com a Universal Television, uma divisão da Universal Studios Group.

