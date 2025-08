Guarda Ambiental de São Bernardo soma 911 ações em 6 meses

Cobras, capivaras, bicho-preguiça, queimadas e lixo irregular: o primeiro semestre de 2025 foi de intensa atuação para a Guarda Ambiental de São Bernardo. O grupo especializado da GCM (Guarda Civil Municipal) registrou 911 ocorrências ambientais entre janeiro e junho, reforçando a proteção à fauna e flora urbana e o combate a crimes ambientais na cidade.



A maioria dos atendimentos — 517 casos — envolveu o resgate de animais silvestres. Espécies como gambás, lagartos, saruês, cobras, aves e até jabutis e capivaras foram localizadas em áreas urbanas e devolvidas à natureza com apoio técnico e cuidados especializados. “Cuidar da fauna é cuidar da nossa qualidade de vida e do futuro de São Bernardo”, declarou o prefeito Marcelo Lima.



Luta contra crimes ambientais

Além dos resgates, a corporação também atuou firmemente contra práticas ilegais, com 276 ocorrências registradas por degradação ambiental, descarte irregular de lixo e pesca predatória. Entre os materiais apreendidos estão 85 tarrafas, 47 redes, 7 gaiolas, 5 barcos e instrumentos utilizados ilegalmente em áreas de preservação.



Segundo o subinspetor Martins, a corporação mantém equipes em plantão 24 horas. “Estamos preparados para agir com rigor e proteger o meio ambiente em todas as frentes: da fauna às áreas verdes, do lixo às queimadas”, afirmou.



Educação ambiental e conscientização

Além das ações de fiscalização, a Guarda Ambiental também aposta na educação comunitária. As equipes realizam palestras, orientações e ações de rua para incentivar a população a separar corretamente o lixo, denunciar maus-tratos a animais e evitar descarte irregular de resíduos em rios, matas e vias públicas.



A corporação reforça que qualquer cidadão pode contribuir com denúncias anônimas pelo telefone 153 – Emergência Ambiental, ferramenta fundamental para ampliar a rede de proteção da cidade.



Com atuação estratégica e multidisciplinar, a Guarda Ambiental de São Bernardo se consolida como uma das principais forças de defesa ambiental da região. E em tempos de crise climática, cada animal salvo e cada crime evitado são passos importantes rumo a uma cidade mais equilibrada e sustentável.