Menor taxa de desemprego da história, Lula celebra 'Não sabem como estou feliz'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comemorou o índice de 5,8% de desemprego registrado no segundo trimestre deste ano, o menor da série histórica do IBGE. Durante cerimônia de entrega de moradias, Lula afirmou estar pessoalmente emocionado com o resultado e destacou o papel do trabalho na garantia da dignidade para a população.

"Vocês não sabem como é que eu estou feliz de saber que ontem o Brasil atingiu o menor nível de desemprego da história", disse o presidente.

Lula lembrou o período em que ele mesmo enfrentou o desemprego por mais de um ano. "Voltávamos para casa todo dia com o pé quente. A gente sabe que o emprego dá uma coisa chamada estabilidade emocional ao ser humano."

A taxa de desemprego caiu 1,2 ponto porcentual em relação ao trimestre anterior, quando estava em 7%, e também foi inferior à registrada no mesmo período de 2024, que era de 6,9%.

Para Lula, o emprego é essencial não apenas pela renda, mas por permitir que as pessoas exerçam seus direitos e desejos. "Quando uma pessoa trabalha, que recebe o seu salário e que pode cumprir com os seus desejos, com o bar, com a padaria, com o seu filho... não tem nada que dê mais dignidade ao ser humano", afirmou.

As declarações foram feitas durante cerimônia de entrega de 1.876 unidades habitacionais distribuídas entre cinco Estados.

