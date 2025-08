Biometria facial é 100% segura? Especialista comenta riscos

A biometria facial, responsável pela autenticação da identidade, é uma das formas mais seguras de preservar a privacidade do usuário e, também, uma das mais utilizadas. De acordo com um levantamento da NordVPN, 82% dos brasileiros já fazem uso de algum tipo de tecnologia biométrica. Isso porque ela oferece uma proteção maior do que outros métodos de login, já que as feições faciais são únicas, o que, na teoria, dificulta a falsificação.

Ainda sim, golpistas encontram um jeito de burlar essa segurança. Uma das técnicas utilizadas é a ‘Engenharia Social’. Nela, o criminoso busca manipular o usuário ao ponto que ele ceda informações pessoais ou realize uma ação que comprometa a segurança de seu dispositivo, aproveitando-se da confiança e falta de conhecimento da vítima.

Mas, com o aumento do uso de biometria por parte de empresas no cadastro do acesso dos funcionários, prédios comerciais e residenciais, estádios de futebol, entre outros, surge também a questão do risco de vazamento das imagens, consideradas conteúdo sensível pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

O diretor de Cibersegurança da PierSec, Alex Vieira, prevê uma alta no número de golpes deste tipo. “Um crescimento tão veloz na adoção deste tipo de tecnologia, naturalmente, gera um aumento neste tipo de golpe. Ainda que seja uma alternativa considerada mais segura a senhas, não pode ser alterada — portanto, um vazamento ou invasão ao dispositivo pode gerar grandes perdas”, explica.

O especialista recomenda o uso consciente do cadastro na biometria facial, atentando-se onde ela foi utilizada e sempre se atentando aos termos de privacidade ao ceder suas informações pessoais. “Senhas ainda são consideradas um tipo de login seguro, desde que criadas em um padrão mais difícil, com um mínimo de oito caracteres, e trocadas a cada 90 dias. É importante, também, ativar a autenticação de dois fatores. No demais, o uso da biometria facial é válido, desde que o usuário saiba o destino de seus dados pessoais, e que essas informações sejam disponibilizadas de forma transparente”, conclui Vieira.

