Anchieta e Imigrantes sofrerão bloqueios a partir de segunda (4)

Motoristas que trafegam pelas rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) devem se preparar para uma semana de obras e possíveis bloqueios. Entre os dias 4 e 10 de agosto, a Ecovias, concessionária que administra o sistema, dará início a uma série de serviços de conservação em todos os trechos das vias que ligam o litoral paulista à capital.



As ações incluem manutenção de pavimento, limpeza de barreiras, drenagem, sinalização, reparos em defensas metálicas, entre outros trabalhos que visam melhorar a segurança e as condições de tráfego nas estradas. Os serviços serão realizados em dois turnos: das 8h às 17h e das 21h às 5h, com intervenções previstas inclusive nas rodovias Cônego Domênico Rangoni, Padre Manoel da Nóbrega e nas interligações Planalto e Baixada.



Bloqueios noturnos e interdições

Alguns trechos terão bloqueios temporários para execução das obras:



- De 4 a 6 de agosto: pista Sul da Imigrantes será fechada das 20h às 5h. A descida será feita pela pista Sul da Via Anchieta.



- Dias 7 e 8 de agosto: pista Norte da Imigrantes será interditada das 23h às 5h para passagem de cargas especiais. O trajeto de subida deverá ser feito pela pista Norte da Anchieta.



- Dia 9 de agosto: pista Sul da Anchieta será bloqueada das 8h às 17h. Durante esse período, a descida ao litoral será feita pela pista Norte da Anchieta e pela Sul da Imigrantes.



A Ecovias alerta que a programação pode ser ajustada de acordo com o clima, o volume de veículos e eventuais ocorrências operacionais.



Recomendações aos motoristas

A concessionária orienta os condutores a dirigirem com atenção redobrada nos trechos em obras, que estarão devidamente sinalizados, com alertas em painéis eletrônicos. A empresa também recomenda consultar as condições de tráfego antes de pegar a estrada, seja pelo site www.ecoviasimigrantes.com.br, pelo perfil @_ecovias no X (antigo Twitter), pelo Threads (@ecoviasimigrantes) ou ainda via WhatsApp no número 0800 019 7878, que também funciona como canal de emergência.



O objetivo das intervenções é garantir mais segurança, fluidez e conforto para quem utiliza diariamente um dos principais corredores viários entre São Paulo e o litoral.