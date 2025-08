Produção de petróleo e gás natural em junho bate recorde e atinge 4,9 mi de boed, diz ANP

A produção de petróleo e gás natural no Brasil bateu recorde em junho, segundo o Boletim Mensal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A produção de petróleo atingiu 3,757 milhões de barris por dia (bpd), aumento de 2,1% na comparação com o mês anterior e de 10,1% em relação ao mesmo mês de 2024.

Já a produção de gás natural em junho foi de 181,636 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d), crescimento de 5,4% frente a maio e de 20,9% na comparação com junho de 2024.

Com isso, a produção total chegou a 4,900 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), ou mais 2,8% do que no mês anterior.

Pré-sal

Também houve novo recorde na produção de petróleo e gás natural na região do pré-sal, de 3,860 milhões de boed, um aumento de 1,5% em relação ao mês anterior e de 12,7% se comparado a junho de 2024.

A produção do pré-sal, que ocorreu por meio de 162 poços, correspondeu, no mês, a 78,8% do total nacional. Separadamente, a produção de petróleo foi de 2,981 milhões de bpd e a de gás natural, de 139,79 milhões de m3/d.

Em junho, o aproveitamento de gás natural foi de 96,7%. Foram disponibilizados ao mercado 61,76 milhões de m3/d, e a queima foi de 6,02 milhões de m3/d. A queima variou 40,3% se comparada ao mês anterior e 97,1% na comparação com junho de 2024. O crescimento foi devido ao comissionamento da FPSO Alexandre de Gusmão, no Campo de Mero.

No mês, os campos marítimos produziram 97,6% do petróleo e 85,3% do gás natural. Os campos operados pela Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, foram responsáveis por 89,35% do total produzido. A produção teve origem em 6.555 poços, sendo 536 marítimos e 6.019 terrestres.

No mês de junho, o campo de Tupi, no pré-sal da bacia de Santos, foi o maior produtor, registrando 794,60 bbl/d de petróleo e 40,19 milhões de m3/d de gás natural. Já a instalação com a maior produção foi o FPSO Guanabara, na jazida compartilhada de Mero, com 183.787 bpd de petróleo e 12,08 milhões de m3/d de gás natural.