Inglaterra: dicas para conhecer a região de Derbyshire

Repleto de construções históricas, colinas e uma rica herança industrial, o condado de Derbyshire, na Inglaterra, é uma das regiões menos conhecidas da Grã-Bretanha. Facilmente acessível a partir dos centros de Manchester e Birmingham, o local é lar de atrações notáveis, como a Chatsworth House e o primeiro moinho de água do mundo. Há também paisagens pitorescas, incluindo o famoso Great Ridge, em Edale.

Dicas para conhecer Derbyshire, na Inglaterra

Como chegar

Para ir do centro de Londres a cidades como Derby e Chesterfield, os visitantes podem pegar um trem na St Pancras International, cujo trajeto leva cerca de 90 minutos. De carro, dura aproximadamente três horas.

Derby também é acessível via trem a partir de Manchester (1 hora e 40 minutos), Birmingham (42 minutos) e Sheffield (30 minutos), assim como de carro. Edale tem sua própria estação ferroviária e é servida por rotas de Manchester e Sheffield.

Região interiorana revitalizada

Com colinas extensas, paisagens cativantes e uma porção de belezas naturais, o Parque Nacional de Peak District é um dos destaques de Derbyshire. Quem deseja esticar as pernas pela bela paisagem campestre da Inglaterra pode planejar uma visita a Edale e Castleton. Entre as duas vilas, os visitantes conseguem explorar Great Ridge, conhecida como uma das melhores montanhas para caminhadas do país.

Em Castleton, é possível reservar um passeio para conhecer cavernas. Há uma viagem subterrânea de barco, que explora a história industrial de Derbyshire e passa por uma mina de chumbo do século 18.

Em direção ao extremo norte de Derbyshire, os aventureiros em busca de passeios ao ar livre podem planejar uma visita a Stanage Edge. Ali, é possível apreciar a paisagem durante uma caminhada ao longo da impressionante borda de arenito de 6,5 km, com vistas amplas das charnecas de Dark Peak. A área também é repleta de pedras de moinho abandonadas – o ícone oficial do Parque Nacional e uma relíquia da história sobre moagem de trigo.

Monumentos históricos

O palácio Chatsworth House é uma das joias de Derbyshire. O local surpreende os visitantes com a opulenta Painted Hall e com os grandiosos quartos históricos e State Rooms. Além disso, é possível contemplar os belos jardins repletos de esculturas com fontes de água.

Em Hardwick Hall, por sua vez, os visitantes conseguem ver torres semelhantes a um castelo, grandes salões decorados com tapeçaria fina e quartos espetaculares com móveis antigos. A atração é uma das casas elizabetanas mais bem preservadas do país, com jardins deslumbrantes.

Tanto os aficionados por história quanto os fãs de jardinagem vão adorar uma viagem ao Renishaw Hall and Gardens, que fica perto do Hardwick Hall. O local abriga uma coleção impressionante de jardins italianos premiados, completos com esculturas românticas, bosques e flores – todos localizados ao redor de um belo salão. É preciso destacar que, embora os jardins estejam abertos e prontos para receber visitantes, atualmente, as atrações internas do Renishaw Hall estão fechadas ao público.

Passado Industrial

Quem se interessa pelos vestígios do passado industrial de Derbyshire precisa ir a Cromford Mill. Perto da encantadora cidade de Matlock, a atração permite que os fãs de história refaçam os passos de Sr. Richard Arkwright (inventor de uma máquina de tecer) no local do primeiro sistema de fábrica do mundo. Agora, ele é um Patrimônio Mundial da UNESCO e oferece passeios imersivos pelas construções originais, bem como um passeio encantador ao longo do canal de Cromford Wharf.

Aqueles que ainda querem descobrir mais da herança industrial de Derbyshire também podem planejar uma viagem para Magpie Mine, perto da vila de Bakeweell. Este antigo moinho de chumbo bem conservado deixou para trás uma coleção de itens fascinantes do século 18, incluindo poços de minas e uma chaminé.

Para os visitantes que desejam voltar no tempo para a era do estilo vintage, a vila de Crich Tramway é essencial. Ali, é possível embarcar em viagens a bordo de bondes antigos (que datam desde a era vitoriana até os anos 1960) para explorar o local e mergulhar na história do transporte ao longo de mais de um século.

Sabores locais

As iguarias locais clássicas de Derbyshire incluem o Bakewell Pudding. Muito diferente da famosa torta de Bakewell, o delicioso pudim é feito com uma receita secreta que só é preparada na loja Old Original Bakewell Pudding. Diz a lenda que o prato foi descoberto acidentalmente em 1820 – agora, 200 anos depois, os visitantes podem até fazer pedidos online para experimentar a iguaria.

Também vale a pena viajar brevemente até Thornbridge Tap Room, uma cervejaria local. Ali, a dica é provar bebidas refrescantes, incluindo a saborosa Jaipur, a rica Tzara e a escura Market Porter.

