iOS 14: aprenda a adicionar widgets na tela inicial

20/11/2020 | 09:18



Uma das maiores novidades que a nova versão do sistema operacional da Apple, o iOS 14, trouxe para os consumidores foi a possibilidade de adicionar widgets na tela inicial. É possível optar entre diferentes aplicativos e formatos, tudo para deixar a interface com a sua cara. Neste tutorial, o 33Giga ensina a personalizar seu aparelho da maçã. O passo a passo foi realizado com um iPhone, mas é similar no iPad.

1. Por alguns segundos, pressione um espaço vazio na tela inicial do seu celular ou tablet da Apple. Os aplicativos vão começar a tremer. Neste momento, clique no botão “+”.

2. Uma série de widgets aparecerão. Dê um toque naquele que você quer adicionar à tela de início.

3. Escolha o tamanho do conteúdo. Em seguida, aperte “Adicionar Widget”.

4. Posicione o local que o widget ficará. Ao finalizar, selecione “OK” e pronto! A tela inicial do seu produto da Apple estará personalizada do seu jeitinho.

Na galeria, veja o passo a passo em capturas: