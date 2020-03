Museus automotivos para conhecer virtualmente

Leo Alves

A pandemia do coronavírus tem feito com que diversos eventos sejam cancelados, além de fechar as portas de algumas atrações, como a Disney, os cinemas e as casas de shows. Os museus automotivos também precisaram suspender suas atividades por conta do vírus, mas alguns deles permitem um tour virtual pelas suas instalações.

Na galeria a seguir, confira os museus automotivos que podem ser conhecidos pelo Google Streer View ou pelo site. Os links estão nas legendas das fotos.

Museus automotivos para conhecer sem sair de casa