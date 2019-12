Como programar o Google para apagar automaticamente seu histórico

Bianca Bellucci



03/12/2019 | 12:48

O Google costuma guardar os dados de navegação do usuário e analisá-los para sugerir anúncios compatíveis. Porém, quem não quer deixar rastros pode apagá-los automaticamente. A própria empresa oferece uma configuração nativa que permite escolher se você quer armazenar ou não o histórico.

Se você prefere ter mais privacidade online, o 33Giga ensina como você pode programar o Google para apagar automaticamente seus dados. Confira!

1. Abra seu Gmail. Depois, clique em seu avatar, no canto superior direito, e selecione “Gerenciar sua Conta do Google”.

2. No menu da lateral esquerda, dê um toque em “Dados e personalização”.

3. Acesse a opção “Minha atividade”.

4. Vá até o menu e selecione “Controles de atividade”.

5. Aparecerão três seções: Atividade na web e de apps, Histórico de localização e Histórico do YouTube. Escolha um tópico e clique em “Gerenciar Histórico”.

6. Na nova página, dê um toque em “Selecionar para excluir automaticamente”.

7. Uma nova página aparecerá. Clique em “Próxima” e “OK” para confirmar a ação. Pronto! Os dados de navegação daquela seção serão apagados automaticamente.

