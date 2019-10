Windows 10: 4 funcionalidades para pessoas com deficiência visual

Da Redação



18/10/2019 | 12:48

De acordo com o Relatório da Visão Mundial, publicado pela Organização Mundial da Saúde no âmbito do Dia Mundial da Visão, pelo menos 2,2 bilhões de pessoas têm deficiência visual ou cegueira. Entre as principais conclusões, o relatório indica que essas pessoas podem enfrentar obstáculos para levar uma vida profissional independente ou plena.

Por conta disso, a Microsoft implementou diferentes recursos de acessibilidade no Windows 10 para pessoas com deficiência visual ou cegueira. Confira 4 delas.

Narrador: lê em voz alta o texto na tela do computador e descreve eventos, como notificações e compromissos no calendário. Está disponível em 27 idiomas, com recursos atualizados, como descrição inteligente de imagens e navegação simplificada. Para acessá-lo, pressione a tecla do logotipo do Windows + Ctrl + Enter.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Reconhecimento de voz: basta ditar os comandos para acessar documentos, e-mails, configurações ou navegar na web. Como é executado localmente, nenhuma rede é necessária e sua privacidade é protegida. Leia mais como configurar o microfone e treinar o Windows para reconhecer sua voz neste link.

Lupa: essa funcionalidade amplia a tela inteira ou parte dela para melhorar a visibilidade das palavras e imagens. Inclui configurações diferentes para usar de acordo com a conveniência e é compatível com telas sensíveis ao toque. Para acessá-la, pressione a tecla do Windows e o sinal de mais (+) no teclado. Para desativá-la, pressione a tecla do logotipo do Windows + Esc.

Filtros de cor: os filtros alteram a paleta de cores da tela e ajudam a distinguir itens que diferem apenas em cores. O recurso é especialmente útil para pessoas com daltonismo. Para acessar esta configuração, leia mais aqui.

Abaixo, você vê como ativar sistemas de acessibilidade do Windows 10.