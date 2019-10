Call of Duty: Mobile já está disponível para Android e iOS

Marcella Blass



02/10/2019 | 10:48

A Activision, em colaboração com a Tencent, anunciou que o game Call of Duty: Mobile já está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Com muita ação, os jogadores terão acesso aos mapas, modos competitivos, personagens e armas que são marca registrada de toda a franquia. O jogo inclui modos multiplayer competitivos e uma gameplay totalmente nova de Battle Royale que inclui locais clássicos de Call of Duty com veículos terrestres, marítimos e aéreos.

Todo o conteúdo gratuito adicional de Call of Duty: Mobile será disponibilizado por meio de atualizações sazonais, que contarão com novos modos de jogo, equipamentos de personalização, itens e muito mais. O primeiro evento da comunidade global, intitulado “Lighting up the World”, será uma celebração do lançamento.

Quanto mais fãs jogarem, mais recompensas serão desbloqueadas para todos gratuitamente, incluindo novas skins. Os jogadores podem verificar o progresso global em relação aos desbloqueios na seção Eventos do aplicativo. Os jogadores podem encontrar mais informações no site e no canal do YouTube dedicados ao novo jogo, além das redes sociais.

