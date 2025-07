Gilvan discute a transformação educacional com a FNP e o Centro Lemann

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), e o secretário de Educação, Pedrinho Botaro, participaram nesta sexta-feira (25) do 1º Encontro Embaixadores da Educação: Prefeitas e Prefeitos liderando a transformação educacional, promovido pela FNP ( Frente Nacional de Prefeitos) em parceria com o Centro Lemann.

O evento, realizado no Ginásio Educacional Olímpico Isabel?Salgado, no Rio de Janeiro, reuniu lideranças de 40 municípios brasileiros comprometidos com o fortalecimento da educação pública.Estiveram presentes prefeitos de cidades como Rio de Janeiro, Campinas, Goiânia, Uberlândia e Porto Alegre, entre outros gestores engajados em debater práticas inovadoras para a educação pública.

O Centro Lemann é uma organização independente, inspirada pelo município de Sobral, no Ceará, e tem como missão promover aprendizagem com equidade na educação básica, por meio da formação de lideranças educacionais e do fomento à pesquisa aplicada.

Durante o encontro, Gilvan reforçou o compromisso da gestão com uma educação cada vez mais inclusiva, integral e focada na equidade. “A educação é a principal ferramenta de transformação social. Nossa meta é ampliar o ensino integral em todas as escolas municipais até o fim do mandato e garantir que nenhuma criança fique para trás", afirmou o andreense.

Santo André já integra oficialmente a rede de municípios parceiros do Centro Lemann. A parceria, estabelecida neste mês, foca em áreas estratégicas como alfabetização, equidade e expansão do ensino integral por meio de cooperação técnica gratuita.

“Estar no seleto grupo de cidades que recebem apoio do Centro Lemann é o reconhecimento de um trabalho sério, técnico e com foco em resultados. Seguiremos trabalhando para transformar a vida dos nossos alunos por meio de uma educação pública de excelência", destacou Pedrinho Botaro.

