Aproveite as passagens para Recife! A Veneza Brasileira está logo ali!

“Minha cidade

Menina dos olhos do mar

Dos rios que levam meu coração

Do sol que começa a raiar…”

Quem nunca ouviu falar na beleza rara das praias de Recife?

Realmente, não dá para negar que o litoral pernambucano está cheio de preciosidades maravilhosas. E a capital, apelidada por Lenine de “menina dos olhos do mar”, concentra muitos desses paraísos tropicais. Então não é de se surpreender que todo mundo que tem a oportunidade de visitar as praias de Recife acaba se apaixonando pelo lugar.

Provavelmente você já ouviu falar em nomes como Porto de Galinhas, Itamaracá e Boa Viagem. Embora essas sejam as orlas mais conhecidas, a verdade é que a “Veneza Brasileira” tem muitos outros pontos perfeitos para quem busca uma viagem relaxante com os pés na areia. Para provar, a gente fez uma listinha com algumas das melhores praias de Recife.

Separa o seu melhor par de chinelos, pega os óculos escuros e vem com a gente!

Relaxe nas água tranquilas da Praia de Muro Alto

Quem visita a famosa Praia de Porto de Galinhas pela primeira vez já costuma ficar de queixo caído com os encantos da região. Mas e se a gente te disser que existe uma praia igualmente bonita e bem mais tranquila? Pois é, estamos falando da Praia de Muro Alto.

Situada a aproximadamente 56 quilômetros do Centro da capital, ela é um dos muitos tesouros do município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. Menos movimentada do que suas vizinhas famosas, Porto de Galinhas e Maracaípe, a Praia de Muro Alto não deixa a desejar quando o assunto é água boa para banho. Como o mar é contornado por arrecifes de corais, quase não há ondas, o que faz dessa uma das melhores praias de Recife para quem adora longos mergulhos sossegados. É uma calmaria sensacional!

Explore a beleza natural de Maria Farinha

Embora as praias de Recife situadas no litoral sul sejam mais conhecidas, a porção norte da Região Metropolitana também tem muitas faixas de areia maravilhosas. É o caso da Praia de Maria Farinha, por exemplo.

Adorada por recifenses e visitantes, ela é parte do município de Paulista, que fica a apenas 20 quilômetros do Centro. O destaque por lá é a areia incrivelmente macia e clarinha, que forma uma combinação belíssima com o verde do mar. As águas do Rio Timbó são o toque final nessa receita de paisagem dos sonhos! Além de aproveitar o sol da Praia de Maria Farinha, você também pode alugar um caiaque para remar ou até mesmo fazer um passeio de jet ski. Da adrenalina ao sossego, é uma praia que agrada todo mundo.

Visite a natureza preservada da Praia do Paiva

Várias das mais frequentadas praias de Recife ficam no município de Cabo de Santo Agostinho, situado a 25 quilômetros do Centro. Mas na Praia do Paiva, você terá a chance de curtir uma faixa de areia só sua.

Ela fica em uma área de preservação ecológica chamada Reserva do Paiva, na parte sul da Região Metropolitana. Raramente incluída em roteiros turísticos, a Praia do Paiva é ideal para quem curte lugares de natureza quase intocada. Não há infraestrutura de estabelecimentos, barraquinhas e quiosques, então a grande protagonista é a paisagem de tirar o fôlego. Caso você não consiga levar um guarda-sol durante o seu passeio, não se preocupe: as matas e coqueirais impecavelmente conservados fornecem bons lugares para descansar entre um mergulho e outro.

Se encante com as águas cristalinas da Praia de Calhetas

Também no Cabo de Santo Agostinho, a Praia de Calhetas é outro ponto bastante procurado por quem busca um dia de descanso ou de diversão com a família.

Próxima à badalada Praia de Gaibu, ela tem águas mornas e tranquilas que formam piscinas naturais, como a maioria das praias de Recife. Mas o grande diferencial da Praia de Calhetas é sua localização privilegiada, em meio a uma área de vegetação abundante e diversa. Isso proporciona uma variedade bem legal de passeios: você pode fazer uma trilha ecológica antes de cair no mar ou curtir a emoção de uma tirolesa. Também é uma excelente área para quem deseja acampar. Imagina como deve ser a sensação de dormir sob as estrelas do litoral pernambucano!

As praias de Recife precisam fazer parte do seu próximo destino. E pode apostar que a capital pernambucana vai te surpreender.

Crédito da foto: DepositPhotos

Até aqui, você com certeza já entendeu por que as praias de Recife servem de inspiração para tantas músicas e poemas.

Agora imagina aí: você de frente para a imensidão azul do mar, o calor agradável do sol aquecendo a pele, a brisa marítima encostando suavemente no rosto… Pois é, isso tudo é só uma partezinha do que a Veneza Brasileira pode proporcionar. Comprar uma passagem para Recife é, na verdade, o primeiro passo para uma experiência verdadeiramente inesquecível.

Que tal preparar uma playlist de frevo arretada e descobrir os encantos das praias de Recife?