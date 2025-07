Enel acaba este mês sua parte na passarela da UFABC

O Diário questionou a concessionária italiana Enel sobre o motivo de o aterramento de fios elétricos que possibilitaria à UFABC, campus de Santo André, construir uma passarela que serviria diariamente a centenas de alunos e moradores do entorno, estar atrasado há 13 meses. Desde outubro de 2023, um contrato da instituição federal de ensino passou para a Enel R$ 1.505.903,95.

Nesta quarta-feira (2), a concessionária de energia informou por nota um prazo para conclusão dos trabalhos. “A Enel Distribuição São Paulo informa que o projeto elétrico para implementação da passarela da UFABC contempla remoção de rede aérea e implantação de travessia subterrânea sob a Avenida dos Estados, uma das vias mais movimentadas da cidade. A companhia esclarece ainda que os trabalhos da distribuidora tiveram de ser divididos em duas fases, por conta da construção do Complexo Santa Terezinha que ocorreu na mesma região. A primeira fase foi executada antes das interdições necessárias para a obra do poder público. A segunda, retomada após a entrega do Complexo, está com conclusão prevista para até o fim deste mês.”

A UFABC também se manifestou nesta quarta-feira (2) confirmando a informação do valor pago, que iniciou oficialmente o prazo de 210 dias. Acrescentou que em janeiro de 2024, a Enel informou a suspensão temporária do cronograma, conforme previsto em contrato, até a obtenção das liberações necessárias por parte de orgãos externos (...).

Ainda segundo a nota, “A UFABC tem acompanhado de perto os trâmites e observou movimentação no local nos primeiros meses de 2025, o que indica avanços (...). A universidade afirma que segue acompanhando as etapas e tem compromisso com a aplicação dos recursos públicos.”

QUEM PRECISA

O Diário ouviu universitários sobre os benefícios que a passarela, que vai ligar dois lados da Avenida dos Estados, na altura dos números 4.650 e 5.001 e também será acesso ao Grand Plaza Shopping.

“Eu acho que a construção de uma passarela é importante, pois iria economizar tempo, é muito perigoso vir assistir aulas no período da noite, iria evitar assaltos e acidentes”, disse o estudante Eduardo Henrique, 19 anos, reforçando a importância da construção da passarela para os alunos.

Para Guilherme Borges, 18 anos, que está cursando Ciências e Tecnologia, a criação deste caminho iria ser crucial para a rotina de quem frequenta a instituição. “Eu imagino que ter uma passarela iria ajudar bastante, ainda mais para quem pega transporte público todos os dias.” comentou.

A observação de Guilherme é importante, pois a passarela ficará próxima da estação de trem Prefeito Celso Daniel - Santo André, que traz aos campi da UFABC, centenas de jovens diariamente.