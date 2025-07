Disputa da Record com SBT e do SBT contra Record sempre vale acompanhar

Liderança da Globo à parte, porque a sua distância para as demais permanece enorme, vale sempre acompanhar a briga de Record e SBT, SBT e Record, pelo segundo lugar.

Convém lembrar que a pandemia serviu como uma linha divisória nessa disputa, em se tratando do que existia antes e ao que aconteceu depois.

O jornalismo, na ocasião, que a Record sempre teve e o SBT não, fez toda a diferença, contribuindo decisivamente para a inversão e estabilidade desses números, sem quaisquer alterações significativas, de lá até aqui.

Isto, vale ressaltar, aconteceu no exato momento em que o telespectador buscava em uma o que faltava na outra. Na época, saber da Covid, evidentemente, informação que era necessária para a própria vida de todos.

O que nos leva a observar e até concluir que essa troca de posições se deu por um erro do SBT que, embora corrigido nesses últimos tempos, não foi suficientemente capaz de recuperar a antiga posição.

E não sendo este um quadro definitivo, cabe à Record fazer por merecer o lugar conquistado e procurar atender seu público da melhor forma possível.

Assim, como ao SBT buscar o mesmo. Trata-se de uma disputa que, além dos acertos exigidos, um erro ou um menor descuido pode ser fatal.

TV Tudo

Interessante verificar

Não considerando junho, cujos dados ainda não são conhecidos, mas os meses de março, abril e maio, um equilíbrio se mantém nos resultados TV linear (aberta e paga) com Vídeos Online (plataformas e YouTube) Algo em torno de 67% contra 33%.





Copa do Mundo – 1

Sobre o Mundial do ano que vem, vale passar a limpo algumas coisas. Nenhuma TV do Brasil terá exclusividade na sua transmissão. Das 104 partidas, a Globo comprou metade, incluindo todas do Brasil, semifinais e finais.

Copa do Mundo – 2

Para começar a existir o interesse de outra grande rede de televisão, passa a ser necessário que a outra metade do bolo também tenha como garantias jogos do Brasil, semifinais e, naturalmente, a final. Além do preço, algo em torno de U$ 40 mi, este é um outro ‘x’ da questão.

Por outro lado

Mas ainda no campo das hipóteses, impossível deixar de imaginar uma parceria Record-Cazé. Se esta é, hoje, uma hipótese impossível, amanhã poderá não ser.

Vale esclarecer

O pacote da Globo inclui o SporTV, que deve ser o único canal da TV paga a fazer os jogos. A chance é zero para a ESPN/Disney.

Parcerias

Disney e SBT estarão juntos no The Voice, previsto para estrear em outubro com direção do Boninho. Mas em se tratando de outras parcerias, as portas do SBT estão escancaradas e já se fala em outra, mirando a Netflix.

Novo personagem

Átila Bee, indicado ao Prêmio Grande Otelo 2025 como melhor ator, pelo trabalho no em Malu, acaba de gravar participação na novela Dona de Mim. Vitor, seu personagem, é um babalorixá, muito amigo de Pamela (Haonê Thinar) e que dá conselhos para ela.

Adiantando

O pessoal do Melhor da Noite encara jornada dupla na Band. Devido às férias do apresentador Otaviano Costa, estão sendo gravadas edições para exibição nesse período.

Gravando

O SBT inicia nesta semana as gravações da série Quem Vai Ficar com Mamãe?, do diretor Ricardo Mantoanelli. Com um total de cinco episódios, os trabalhos devem durar um mês. Stella Miranda, Lidi Lisboa e Joaquim Lopes lideram o elenco. Juliano Laham também acertou para o programa.

Moda

O estilista Lucas Anderi, que fez Esquadrão da Moda e Fábrica de Casamentos no SBT, está na França para uma visita à fábrica Dantelle, responsável pela renda usada por estrelas como Madonna, Angelina Jolie, entre outras. Anderi, referência no segmento de moda noiva, também representa a grife Cymbeline Paris.

Aguarde instruções

No SBT, com a saída de Leon Abravanel e a chegada de Rinaldi Faria à Superintendência de Criação e Produção de Conteúdo, natural aguardar uma reavaliação de diversos assuntos. Rinaldi possui outra visão de negócio.

