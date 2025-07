Com desaprovação superior a 90% da população, presidente do Peru dobra o próprio salário

A presidente do Peru, Dina Boluarte, aumentou seu salário em 125%, com o valor chegando a pouco mais de US$ 10 mil, em uma medida amplamente rejeitada pelos peruanos. O novo salário da presidente agora equivale a mais de 31 vezes o salário mínimo no Peru.

A decisão foi tomada na reunião semanal de ministros, disse o secretário de Economia, Raúl Pérez, em uma entrevista coletiva.

"Foi estabelecida uma metodologia que compara os salários em dólares de presidentes de 12 países latino-americanos", explicou. Segundo ele, o salário presidencial do Peru "ficou em 11º lugar", à frente apenas do da Bolívia.

O salário presidencial no Peru não era alterado havia mais de 14 anos. Seis presidentes peruanos que precederam Boluarte ganharam em média pouco mais de US$ 4.300 desde 2011. Em 26 de maio, a presidência peruana negou em um comunicado à imprensa que Boluarte estivesse buscando um aumento em sua renda.

Desaprovação

No poder desde dezembro de 2022, a chefe de Estado tem um índice de desaprovação superior a 90% há mais de um ano e meio. Em maio, ela atingiu um índice de aprovação de apenas 2%, de acordo com uma pesquisa da Ipsos.

As críticas à medida não demoraram a chegar. O congressista da oposição Alex Flores disse que Boluarte aumenta seu salário "enquanto o país desmorona, o crime e a corrupção estão desenfreados"

A legisladora Ruth Luque pediu que a medida seja revertida "imediatamente". "Os recursos devem ser destinados à saúde, educação e bem-estar dos cidadãos", afirmou.

Luis Miguel Castilla, ex-ministro da Economia, disse que essa decisão só "aumenta o sentimento de frivolidade do presidente peruano".

Boluarte, que tem 63 anos, está sendo investigada pela Procuradoria-Geral da República por supostamente ter deixado seu cargo para se submeter a uma rinoplastia sem informar o Congresso, conforme exigido por lei. Ela também tem um caso aberto por não declarar relógios de luxo que usou em público.

(Com agências internacionais)