TCE-SP encontra falhas em ginásios e teatro da região, após fiscalização de surpresa

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) encontrou, em uma fiscalização surpresa na segunda-feira (30), irregularidades nos ginásios esportivos Milton Feijão, em São Caetano, e Ayrton Senna, em Diadema, e no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo. As falhas apontadas referem-se a estruturas danificadas dos espaços, como rachaduras, mofo e fiação exposta.

Entre os locais inspecionados, o Teatro Cacilda Becker foi o que mais apresentou irregularidades. De acordo com avaliação dos auditores do TCE-SP, as salas do edifício possuem equipamentos e dispositivos elétricos sem proteção e com fiação exposta. No palco, as caixas de luz também estão sem proteção e com fios sem segurança, situação encontrada em diversos ambientes.

O piso está comprometido nas áreas de circulação e nas coxias, que têm ainda objetos inadequados e umidade. Os camarins antigos apresentam bastante mofo, mas estavam inutilizados, sendo usados para guardar materiais. Outra falha está na porta de acesso, presa com arame e barra de metal.

A Secretaria de Cultura de São Bernardo disse ao Diário que iniciou uma apuração para identificar a regularidade das intervenções da reforma realizada no teatro em novembro e dezembro de 2024. Segundo os registros, foram destinados R$ 200 mil para a realização de serviços que incluem rede elétrica, pintura, intervenções no forro e melhorias complementares.

No Ginásio Milton Feijão, localizado no Complexo Esportivo Lauro Gomes, em São Caetano, os técnicos identificaram paredes danificadas e com infiltração, além de rachaduras na arquibancada. A Prefeitura do município informou que encaminhou as notificações do TCE-SP para a Seohab (Secretaria de Obras e Habitação) tomar as devidas providências e acrescentou que nenhum apontamento é causador de risco aos frequentadores.

Já no Ginásio Ayrton Senna, em Diadema, o único apontamento foi em relação aos entulhos nos banheiros, que impedem que os ambientes tenham acessibilidade. A Prefeitura de Diadema disse que não foi notificada pelo TCE-SP e que se manifestará, inclusive sobre eventuais melhorias e reformas, assim que o contato ocorrer, porém, salientou que o ginásio dispõe de dois banheiros com acessibilidade para aqueles que necessitam. A Prefeitura também informou que, nos próximos dias, será iniciada uma licitação para a construção de uma sala de ginástica dentro do espaço. O valor da verba será em torno de R$ 200 mil e foi destinada pelo Governo do Estado de São Paulo.

A averiguação, feita de surpresa algumas vezes ao ano no Estado, para checar as condições dos equipamentos públicos, incluiu 280 ginásios esportivos e teatros em 266 municípios. No Grande ABC, foram vistoriados 15 locais em seis cidades, com exceção de Rio Grande da Serra. Não foram notificadas irregularidades nas visitas em Santo André, Mauá e Ribeirão Pires.

LEIA TAMBÉM:

Enel acaba este mês sua parte na passarela da UFABC