Timão define salário com Biel e agora espera pelo Sporting

Mesmo com o mercado da bola ficando aberto apenas no próximo dia 10, o Corinthians trabalha nos bastidores para reforçar o elenco e, recentemente, acertou os sálarios com atacante Biel, 24 anos. Agora, o clube busca de um acordo com o Sporting, para fazer a compra em definitiva dos direitos econômicos.

Mesmo desejado por outras equipes no Brasil, como o São Paulo, o atleta priorizou o Corinthians, afirmando que adorou o projeto apresentado pelo clube e deu sinal verde para retornar ao País após cinco meses no futebol europeu.

No princípio, a diretoria alvinegra planeja ter o esportista por empréstimo, proposta recusada pela agremiação da cidade de Lisboa. Assim, o Corinthians passou a optar pela compra, com os portugueses pedindo 7 milhões de euros pela transferência.

O Timão está disposto a investir com o objetivo de reforçar o time. Mesmo enfrentando problemas financeiros, a diretoria busca alongar a forma de pagamento e diminuir a pedida do Sporting; uma das possibilidades é adquirir apenas parte dos direitos econômicos do jogador.

Natural de Maracanaú, no Ceará, Biel foi revelado nas categorias de base do Fluminense, no qual estreou profissionalmente. Logo em seguida passou pelo Grêmio até chegar ao Bahia. No Sporting teve poucas oportunidades, atuando em sete partidas, apenas uma como titular.

