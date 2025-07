Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 3 de julho de 2025

ECA

São Bernardo comemou os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Cena Política, dia 1º). Sou a favor do ECA e acho que o estatuto foi um grande avanço e conquista social. Todavia, depois de 35 anos, está defasado e precisando de atualizações urgentes, pois já não reflete a mudança ocorrida na sociedade. Atualmente, todos os dias vemos notícias de marginais menores de 18 anos cometendo crimes e atrocidades e, protegidos pelos ECA, vão para Fundação Casa e, quando completam 18 anos, saem com ficha limpa. Se menor de 18 anos pode, por direito constitucional, votar a partir dos 16 anos, que também tenha responsabilidade legal para responder pelos crimes cometidos. Eu realmente acho que falta coragem política para mudar isto.

Walmir Ciosani - São Bernardo

Alô, INSS

Bom dia aos leitores deste estimado jornal. Segue mensagem que estou tentando enviar para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sem sucesso: Quero solicitar, digo, exigir dos senhores que desbloqueiem o meu benefício para empréstimos consignados. Estou tentando fazer o reconhecimento facial e não consigo – isso, há mais de dois meses, quando os senhores descobriram as falcatruas em descontos não autorizados por nós aposentados. Eu não pedi, e muito menos autorizei, aos senhores para bloquearem o meu benefício para empréstimos, portanto, exijo o desbloqueio do mesmo imediatamente, já que não consigo fazê-lo. Aliás, sei que muitos estão tentando e não conseguem Infelizmente, como não temos nenhum apoio/suporte do nosso governo (isso já há muito tempo), tenho que solicitar empréstimos quando necessário. Deixo muito claro aqui que solicitar empréstimo consignado é um direito meu e tenho responsabilidade o suficiente para tanto.Assim, aguardo por providências urgentes.

Angela Cristina Wagner - São Bernardo

IOF

‘Oposição diz que governo declara guerra ao Congresso’ (Economia, ontem). Alguém tinha dúvida de que Lula iria recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) depois da derrota sofrida na Câmara acerca do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)? O Psol aposta suas fichas em que está certo em sua contestação. Haddad reclama que foi surpreendido pela traição de Motta e Alcolumbre, ou será que Lula se arrependeu da viagem que fez com os presidentes da Câmara e Senado? A aposta de Lula é ousada. Pode ganhar e não levar e ter vida dura a partir da decisão.

Izabel Avallone - Capital

Censura

Rogo a Deus para que o missivista Vanderlei Retondo esteja errado sobre um passado que mais assombrava que informava (Receita, dia 1º). Os anos de chumbo ficaram no passado. Não se pode reabrir as portas do inferno. Usando como mote, ainda estou aqui!

João Camargo - Capital