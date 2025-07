David Garrett traz turnê 'Millennium Symphony' a São Paulo em novembro

O violinista David Garrett, conhecido mundialmente por unir música clássica e pop em interpretações cheias de energia, confirmou apresentação única em São Paulo no dia 30 de novembro de 2025, no Suhai Music Hall, na Zona Sul da capital. A passagem faz parte da turnê Millennium Symphony Live Tour, que percorre cinco países da América Latina: México, Peru, Argentina, Brasil e Colômbia.



No palco, Garrett promete uma viagem musical pelos maiores sucessos das últimas décadas, com releituras sinfônicas de hits de artistas como Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd e David Guetta, além de sucessos próprios que marcaram sua carreira de mais de três décadas.



Os ingressos começam a ser vendidos no dia 7 de julho, a partir das 10h online e 11h na bilheteria oficial, no Estádio do Morumbis (Bilheteria Portão 2). A venda é feita exclusivamente pelo site www.ticketmaster.com.br e na bilheteria oficial, sem cobrança de taxa de serviço.



David Garrett é recordista de vendas na música clássica crossover, com 17 álbuns lançados, 14 discos de platina, 32 de ouro e mais de 5 milhões de CDs vendidos mundialmente. Esta nova turnê marca mais um capítulo de sua carreira, reunindo públicos de diferentes estilos musicais em grandes arenas ao redor do mundo.

DAVID GARRETT – MILLENNIUM SYMPHONY LIVE TOUR

- Local: Suhai Music Hall – Avenida das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, São Paulo (SP)

- Data: 30 de novembro de 2025 (sexta-feira)

- Classificação etária: 16 anos. De 5 a 15 anos, entrada apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial).

- Parcelamento: até 3x sem juros; de 4x a 8x com juros.

- Limite: até 6 ingressos por CPF (máximo de 2 meia-entrada por pessoa).

- Vendas online: www.ticketmaster.com.br

- Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência):

Estádio do Morumbis – Bilheteria Portão 2 (em frente à praça)

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, s/n – São Paulo (SP)



Funcionamento da bilheteria:



Dia 07 de julho: venda a partir das 11h, com fechamento de fila às 17h. O atendimento segue até esgotarem os ingressos ou enquanto houver pessoas na fila.



A partir de 08 de julho: de terça a sábado, das 10h às 17h. Não abre em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou outros eventos no estádio.



Atenção:



É obrigatório apresentar o comprovante do direito à meia-entrada no ato da compra e na entrada do evento.



Não compre ingressos fora dos canais oficiais para evitar fraudes.



PREÇOS DOS INGRESSOS:



- PLATEIA VIP: R$ 980,00 (inteira) | R$ 490,00 (meia)



- CAMAROTE LATERAL DIREITO: R$ 960,00 (inteira) | R$ 480,00 (meia)



- CAMAROTE LATERAL ESQUERDO: R$ 960,00 (inteira) | R$ 480,00 (meia)



- CAMAROTE 1º PISO AB: R$ 950,00 (inteira) | R$ 475,00 (meia)



- PLATEIA I: R$ 940,00 (inteira) | R$ 470,00 (meia)



- CAMAROTE 2º PISO AB: R$ 930,00 (inteira) | R$ 465,00 (meia)



- PLATEIA II: R$ 890,00 (inteira) | R$ 445,00 (meia)



- PLATEIA III: R$ 850,00 (inteira) | R$ 425,00 (meia)



Mais informações: www.livenation.lat

Meia-entrada: Confira quem tem direito e regras de comprovação em bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada



A realização é da Live Nation Brasil, responsável pela produção local da turnê.