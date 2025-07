Partido Novo de Ribeirão promove encontro dia 10

O partido Novo de Ribeirão Pires, sob a liderança do contador e ex-candidato a prefeito Ricardo Abílio, realizou na noite da última segunda-feira (30), na pizzaria Di Roma, a primeira edição do encontro “Happy 30”. Esse foi o primeiro ato público da legenda na cidade após o pleito de 2024. Na pauta as metas para 2026, quando ocorrerão eleições para os Legislativos Estaduais e Federal, além do Senado, governadores e presidente da República.

LEIA TAMBÉM:

Prefeitos demonstram confiança no prazo de entrega do BRT-ABC

O próximo evento do Novo em Ribeirão Pires, aberto ao público, será dia 10 deste mês, às 19h30, no Vale Encantado Eventos (em frente à Igreja de Sant’Anna), com a presença da deputada federal Adriana Ventura que apresentará o tema “São Paulo Vale Mais”. Na ocasião o partido deverá anunciar novidades para o pleito eleitoral de 2026.

A agenda já é uma marca do Novo em diversas cidades do Brasil, sempre realizada no dia 30, para celebrar a união entre os seus integrantes e promover as ideias da legenda a novos simpatizantes.

O primeiro encontro de Ribeirão Pires, por uma feliz coincidência numérica, reuniu 30 pessoas, mesmo número do partido, que tem como maior expoente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

“Foi uma conversa muito produtiva junto aos nossos filiados e simpatizantes, onde pudemos apontar diretrizes para as eleições do ano que vem e, porque não, também já mirando as eleições municipais de 202”, disse Abílio.

Mais informações sobre o evento no Instagram @novo30ribeiraopires.

LEIA TAMBÉM:

PT realiza eleições internas neste domingo com 2026 no horizonte