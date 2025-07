Petistas devedores ficam fora do PED

Entramos na reta final do PED (Processo de Eleições Diretas), que definirá neste domingo (6) os novos presidentes dos diretórios municipais, estaduais e nacional do PT, em um processo que marca o retorno das eleições unificadas na sigla. Entretanto, o artigo 26 do estatuto petista deixa claro que para votar é preciso estar em dia com as contribuições partidárias. No Grande ABC chama a atenção a presença de figuras ilustres na lista de devedores, que neste momento precisam passar na secretaria de finanças da legenda antes de votar. Em Mauá temos um secretário de confiança do prefeito Marcelo Oliveira, cotado para ser seu sucessor, na lista. Em São Bernardo há dois vereadores no seleto grupo, enquanto em Diadema, um ex-prefeito. Melhor correrem para quitar os débitos.

BASTIDORES

Novidades

Santo André está mais perto de ganhar uma unidade da Casa da Mulher Brasileira. A deputada estadual andreense, Ana Carolina Serra (Cidadania-foto), se reuniu com a secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Estela Bezerra, para discutir a imple-mentação do equipamento no município. Ana Carolina também articulou a instalação de uma Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Santo André. “Aguardem que vêm novidades por aí”, pontuou a cidadanista ao sair do encontro.

Especialista

Ex-prefeito de São Caetano, o médico José Auricchio Júnior (PSD) procurou a coluna para dizer que possui sim título de especialista, contrariando o que informa seu registro no CFM (Conselho Federal de Medicina) e baseou conteúdo divulgado nesta quarta-feira (2) neste espaço. Ele encaminhou cópia do certificado de habilitação em cirurgia básica obtido em 1990. Em abril de 2002, o político são-caetanense também concluiu o curso de especialização em economia e gestão de saúde.

Importância histórica

Dizendo-se preocupado com “preconceitos e desinforma-ções” associados a colecionadores, atiradores e caçadores, o vereador Cicinho Moreira (PL) apresentou projeto de lei criando o Dia do CAC em São Caetano. A legislação, justifica, ajudaria a esclarecer a população sobre a “importância cultural, histórica e esportiva” dessas práticas. Nove de julho, nacionalmente já dedicado ao CAC, foi escolhido para a celebração municipal. No Estado de São Paulo, é feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, oportunidade em que cidadãos pegaram em armas para derrubar o governo do presidente Getúlio Vargas.

Indireta

Em Mauá, o prefeito Marcelo Oliveira (PT) publicou vídeo de humor, ao som da música viral Melzinho, com Talita Mel e Xand Avião, que já está entre as mais tocadas do Spotify: “Zum-zum-zum, eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando. O tuts-tuts do paredão tocando e o coração dele quase parando”. O material ainda diz que “A Prefeitura está realizando obras por toda a cidade. E a oposição infartando”. A provocação tem endereço claro: o deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), o maior, ou talvez único, opositor do petista na cidade.

Luto

Vereador licenciado, o secretário de Inovação e Tecnologia de Santo André, Diego Cabral (MDB), lamentou a morte de Fernanda Soares da Cunha, 52 anos, nesta terça-feira (1º), assassinada pela própria filha, Talita Maria Schiavon Cunha, 33. O crime aconteceu na Rua da Gávea, na Vila Linda. “Uma noite horrível para o Jardim do Estádio e todos os nossos amigos e vizinhos. Fernanda foi uma pessoa muito importante na minha vida. Foi quem me fez o convite para conhecer Jesus aos 10 anos, enquanto eu jogava bola na comunidade”, lembrou.

