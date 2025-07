Gilvan reforça integração das forças de segurança e amplia ações conjuntas

A Prefeitura de Santo André realizou nesta quarta-feira (3) mais uma reunião do GGI-M (Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Segurança), reforçando o compromisso com a integração das forças policiais e a definição de novas ações voltadas à segurança pública no município. O encontro ocorreu no Paço Municipal e foi presidido pelo prefeito Gilvan Ferreira (PSDB).

Durante a reunião, o secretário de Segurança Cidadã, Telmo Araújo, apresentou um balanço dos indicadores criminais referentes ao primeiro semestre de 2025, com comparativo em relação aos dados do mesmo período do ano anterior. Foram destacados os avanços obtidos por meio das operações integradas realizadas com as forças de segurança e as ações no combate à perturbação do sossego, que continuam sendo uma das prioridades da gestão.

Como deliberação conjunta, ficou estabelecida a realização de uma grande operação mensal Santo André Mais Segura Integrada, que se somará às ações de rotina já em andamento. Também foi anunciada a ampliação da operação “Sono Tranquilo”, que passa a contar com o apoio da Polícia Civil, com foco na fiscalização da venda de bebidas alcoólicas e na verificação de sua procedência.

O prefeito destacou a importância da atuação conjunta, da presença institucional e da tecnologia como pilares para o avanço da segurança na cidade.

“Temos orgulho da integração entre todas as forças de segurança que atuam em Santo André. Essa união tem feito a diferença no combate à criminalidade e na promoção da ordem pública. Além disso, o trabalho do COI, com seu sistema moderno de videomonitoramento e resposta rápida, tem sido essencial para dar mais inteligência às operações e ampliar a sensação de segurança nos bairros. Seguiremos fortalecendo esse trabalho conjunto para garantir mais tranquilidade e qualidade de vida à nossa população”, afirmou o prefeito.

A reunião contou com a participação do delegado seccional de Santo André, Dr. Marcelo Dias, dos seis delegados titulares dos distritos policiais do município, do tenente-coronel PM Anderson Casado, dos capitães das companhias territoriais, além dos majores subcomandante e coordenador operacional. Também estiveram presentes o superintendente do COI (Centro de Operações Integradas), Carlos Secco, representantes do Semasa, o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), inspetor Maia, acompanhado do subcomandante inspetor Ogushi e de todos os inspetores comandantes das companhias da GCM.

A atuação conjunta reafirma o compromisso de Santo André com a segurança cidadã, por meio da inteligência integrada, da presença qualificada e da ação contínua em defesa da população.

