Férias escolares serão usadas para reformar escolas em Santo André

A Prefeitura de Santo André divulgou que quer aproveitar as férias escolares para efetuar obras de manutenção em escolas, caso das Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Papa João XXIII, na Vila Francisco Matarazzo, e Professor Joaquim de Carnas. As unidades fazem parte do conjunto de 17 escolas que até 2022 estavam sob tutela do Governo do Estado e foram municipalizadas.

“Recesso escolar é período de acelerar obras. Todas as escolas estaduais que a gente municipalizou tinham aquele padrão antigo, com grades, onde todo o frio ia direto para dentro das salas de aula das crianças. Estamos implementando agora nosso padrão, com paredes, janelas, deixando mais lúdico, um ambiente melhor para os estudantes. Além disso, todas as quadras também serão cobertas”, explicou o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB). Serão beneficiados pelas reformas 651 estudantes matriculados, sendo 380 da educação infantil (2º ciclo final) e 1º ao 5º ano do ensino fundamental na Emeief Papa João XXIII, além de 271 do 1º ao 5º do ensino fundamental na Emeief Professor Joaquim de Carvalho Terra.

LEIA TAMBÉM:

Mauá Nasce uma cidade. Independente. Industrial. Em busca de gente!