Hugo Calderano é impedido de disputar torneio nos Estados Unidos

Hugo Calderano, atleta de São Caetano e terceiro colocado do ranking mundial de tênis de mesa, não poderá disputar o Grand Smash de Las Vegas, nos Estados Unidos, que tem início marcado para esta sexta-feira (4) . O torneio é uma espécie de Grand Slam da modalidade, um dos principais eventos do tênis de mesa. O motivo foi a demora para a autorização de sua entrada no país devido uma ida para Cuba, em 2023.



Como tem cidadania portuguesa, Calderano precisava somente preencher o formulário ESTA (Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem, na sigla em inglês). Pelas leis norte-americanas, os indivíduos que possuem passaportes europeus não precisam de visto, apenas o documento citado.



Entretanto, o formulário do mesatenista demorou para ser confirmado pelas autoridades americanas. Calderano foi informado que não estava mais elegível para a dispensa de visto por ter visitado Cuba em 2023. O atleta esteve no país para a disputa do Campeonato Pan-Americano e do evento de qualificação para a Olimpíada de Paris-2024.



De acordo com a assessoria de Hugo, o número três do ranking global tentou obter algum visto regular emergencial, mas não conseguiu. O atleta também buscou a USATT (Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos) e o USOPAC (Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos), mas não havia disponibilidade para uma entrevista consular que lhe permitisse chegar a tempo do torneio de Las Vegas.



“Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil. É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos”, relatou Calderano em nota oficial.



O mesatenista vive a melhor fase da carreira. Em 2024, ele conseguiu a quarta posição na Olimpíada de Paris, e mais três resultados históricos neste ano: campeão da Copa do Mundo, medalha de prata no Campeonato Mundial e o título da WTT da Eslovênia.



O Grand Smash é um dos principais torneio do circuito mundial do tênis de mesa. São quatro competições deste nível por ano. A etapa de Las Vegas é o segundo torneio em 2025, o primeiro foi em janeiro, com Calderano eliminado nas oitavas de final.



Apesar da ausência dele, mais quatro atletas de São Caetano estarão no evento: Bruna Takahashi, Giulia Takahashi, Laura Watanabe e Vitor Ishiy.