Netflix confirma terceira temporada de 'DNA do Crime'

Os fãs de DNA do Crime já podem comemorar: a Netflix anunciou oficialmente a terceira temporada da série original brasileira, que se tornou um fenômeno no catálogo nacional e internacional da plataforma.



Desde a estreia da segunda temporada, em 4 de junho, a superprodução policial se manteve no Top 10 da Netflix no Brasil e em outros países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Portugal e até Nigéria. O sucesso garantiu novos episódios e promete mais ação, vingança e reviravoltas na conturbada trama que envolve polícia e crime organizado na tríplice fronteira.



Personagens como Suellen (Maeve Jinkings), Benício (Rômulo Braga) e Isaac (Alex Nader) seguem no centro das tensões, com novas histórias e desfechos imprevisíveis. Segundo Haná Vaisman, diretora de séries de ficção da Netflix Brasil, a renovação reforça o investimento da plataforma em produções brasileiras com potencial de continuidade. “Seguir investindo nesses universos narrativos complexos é uma forma de incentivar o audiovisual nacional e ampliar histórias que crescem junto com a audiência”, afirma.



O diretor e showrunner Heitor Dhalia celebra o retorno: “É muita emoção voltar ao universo de DNA do Crime. Essa série sempre traz uma surpresa e vamos a ela mais uma vez”, destaca.



Produzida pela Paranoïd, DNA do Crime tem criação de Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos e Leonardo Levis, direção de Dhalia, Pedro Morelli e Vellas, e produção executiva de Manoel Rangel e Egisto Betti.



As duas primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix.