CCXP25 anuncia Gerry Conway, roteirista de 'A Morte de Gwen Stacy' e co-criador do Justiceiro

A CCXP25, o maior festival de cultura pop do mundo, anuncia a participação do roteirista e editor norte-americano Gerry Conway, um dos nomes mais relevantes da história dos quadrinhos. O artista estará presente nos quatro dias de evento, de 4 a 7 de dezembro, no Artists’ Valley, espaço dedicado a mais de 450 quadrinistas do Brasil e do mundo. Conway havia sido anunciado para a CCXP24, mas precisou cancelar sua vinda por questões de saúde. Em 2025, o artista tem presença confirmada em todos os dias do festival.

Com uma carreira iniciada ainda na adolescência, Conway se tornou, aos 16 anos, o roteirista mais jovem a escrever para O Espetacular Homem-Aranha. Anos mais tarde, voltaria a escrever o personagem como o roteirista mais veterano a assumir o título. É autor da icônica saga conhecida como A Morte de Gwen Stacy, considerada um divisor de águas para os quadrinhos norte-americanos. Também é creditado como co-criador de personagens como Justiceiro (The Punisher), Jason Todd (O segundo Robin), Power Girl, Firestorm, Werewolf By Night e Killer Croc.

Além de sua atuação como roteirista de títulos como Batman, Liga da Justiça da América, Esquadrão Atari e Cinder and Ashe, Conway trabalhou por duas décadas como roteirista e produtor para cinema e televisão, sendo até hoje um dos profissionais mais respeitados do mercado.

"Gerry Conway é um dos grandes mestres dos quadrinhos, e tê-lo na CCXP é um verdadeiro presente para os fãs. Seu legado, com histórias e personagens que marcaram gerações, o coloca em um outro patamar. Estamos honrados com sua vinda ao Brasil e queremos aproveitar ao máximo esse momento único ao lado do público.", afirma Ivan Costa, cofundador da CCXP e curador do Artists' Valley.

A presença de Conway se soma à lista de quadrinistas já anunciados pela organização da CCXP25:

Sara Pichelli – co-criadora de Miles Morales e artista de títulos como Spider-Men, Guardians of the Galaxy e Scarlet Witch

Nick Dragotta e Frank Martin – dupla de East of West (Image Comics) e Absolute Batman (DC Comics)

Phil Hester – roteirista e desenhista de HQs como Green Arrow, Swamp Thing, Firebreather e The Wretch

John Timms – artista costa-riquenho com passagens por Superman, Harley Quinn, Batman e Aquaman, indicado ao GLAAD Awards

Joe Quesada – ex-editor-chefe e Chief Creative Officer da Marvel Comics, criador de Disciple e artista de títulos como Demolidor e Homem-Aranha

Elena Casagrande – vencedora do Eisner Awards por Viúva Negra e artista de títulos como Blade, Batgirl e Catwoman

Netho Diaz – brasileiro com trabalhos em Cobra Commander, G.I. Joe, Wolverine e Venom

Lucas Meyer – artista brasileiro com passagens por Moon Knight, Venom e Deadpool: Black, White & Blood

A programação completa das atividades dos quadrinistas convidados será divulgada futuramente no site oficial da CCXP e também nas redes sociais.

Serviço – CCXP25

Data: 04 a 07 de dezembro de 2025

Local: São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes, KM 1,5 – São Paulo/SP

Horários de funcionamento

Spoiler Night (Exclusivo Epic Pass, Unlock Business, imprensa e convidados): 03/12, das 18h às 21h

Quinta (4/12): das 12h às 21h

Sexta (5/12): das 12h às 21h

Sábado (6/12): das 11h às 21h

Domingo (7/12): das 11h às 20h