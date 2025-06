CCXP25 confirma J. M. DeMatteis, roteirista de 'Homem-Aranha: A Última Caçada de Kraven' e 'Moonshadow'

A CCXP25, maior festival de cultura pop do mundo, confirma a participação do roteirista norte-americano J. M. DeMatteis em sua próxima edição, que acontece de 4 a 7 de dezembro, no São Paulo Expo. O autor estará presente nos quatro dias de evento no Artists’ Valley, em parceria com a editora brasileira Pipoca & Nanquim.

Com mais de quatro décadas de carreira, DeMatteis assinou algumas das histórias mais conhecidas dos quadrinhos de super-heróis. Entre seus trabalhos mais lembrados estão Homem-Aranha: A Última Caçada de Kraven e a fase da Liga da Justiça Internacional, co-escrita com Keith Giffen. Também é autor de obras como Brooklyn Dreams e Moonshadow, e recebeu prêmios como o Eisner Awards.

Além dos quadrinhos, atuou como roteirista de séries animadas e filmes, incluindo Justice League Unlimited, The Twilight Zone, Batman: The Brave and the Bold, Superman: Red Son, Batman vs. Robin e Constantine: City of Demons.

Seus projetos mais recentes incluem Spider-Man: The Lost Hunt, Spider-Man: Shadow of the Green Goblin, e os títulos autorais lançados pelo selo DeMultiverse: Layla in the Lands of After, Wisdom, Godsend, Anyman e The Excavator.

Na CCXP25, J.M. DeMatteis estará presente em todos os dias do festival no Artists’ Valley, onde irá receber os fãs, participar de sessões de fotos, autógrafos e celebrar sua carreira que marcou gerações.

“DeMatteis é simplesmente um dos maiores roteiristas da história dos quadrinhos. Seu trabalho emociona, diverte e inspira leitores há décadas. Tê-lo na CCXP é um sonho antigo e, após o cancelamento no ano passado, é uma alegria enorme poder finalmente recebê-lo. Será um momento inesquecível para o público brasileiro.”, afirma Ivan Costa, cofundador da CCXP e curador do Artists'' Valley.

Mais detalhes sobre a programação de ambos os convidados da CCXP serão divulgados futuramente pela organização do evento.

A confirmação de DeMatteis se soma a outros nomes já anunciados pela CCXP25:

Joe Quesada – ex-editor-chefe e Chief Creative Officer da Marvel Comics, criador de Disciple e com passagens por Demolidor, Homem-Aranha e Homem de Ferro

Sara Pichelli – co-criadora de Miles Morales e artista de títulos como Spider-Men, Guardians of the Galaxy e Scarlet Witch

Nick Dragotta e Frank Martin – dupla de East of West (Image Comics) e Absolute Batman (DC Comics)

Phil Hester – roteirista e desenhista de HQs como Green Arrow, Swamp Thing, Firebreather e The Wretch

John Timms – artista costa-riquenho com trabalhos em Superman, Harley Quinn, Batman e Aquaman

Elena Casagrande – vencedora do Eisner por Viúva Negra e artista de títulos como Blade, Batgirl e Catwoman

Netho Diaz e Lucas Meyer – brasileiros com passagens por publicações da Marvel e DC Comics.

Serviço – CCXP25

Data: 04 a 07 de dezembro de 2025

Local: São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes, KM 1,5 – São Paulo/SP

Horários de funcionamento

Spoiler Night (exclusiva Epic, Unlock e convidados): 03/12, das 18h às 21h

Quinta (04/12): das 12h às 21h

Sexta (05/12): das 12h às 21h

Sábado (06/12): das 11h às 21h

Domingo (07/12): das 11h às 20h