Quadrinistas do Grande ABC marcam presença na CCXP24

A edição de 2024 da CCXP (Comic Con Experience), reconhecida como um dos maiores eventos de cultura pop do mundo, será realizada entre os dias 5 e 8 de dezembro no São Paulo Expo. O evento contará com o Artists’ Valley by Bis, tradicional espaço da CCXP. Entre os participantes dessa edição, 14 talentosos quadrinistas e ilustradores do Grande ABC marcarão presença expondo suas obras, representando a rica cena artística da região.

O Artists’ Valley é um ponto de encontro para fãs e criadores de histórias em quadrinhos, ilustrações e narrativas gráficas, em meio a centenas de mesas ocupadas por artistas independentes e veteranos do País.

Gilmar Machado, 59 anos, é cartunista e jornalista, morador de Santo André. Ele será um dos nomes do Grande ABC no Artists’ Valley pela nona vez, na mesa J23. Também conhecido como ‘Cartunista das Cavernas’, Gilmar trabalha com ilustrações e arte há 39 anos. Com passagens como chargista no Diário do Grande ABC desde 2012, o artista também tem um currículo extenso de obras e prêmios como o HQ MIX de melhor cartunista brasileiro, Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, Prêmio Grand Prix Internacional De La Presse Etrangère, entre outros.

Em entrevista, Gilmar destaca como o evento é importante para o fomento da área dos quadrinhos. “Creio que isso (o evento) estimula a produção e crescimento do público consumidor dos quadrinhos autorais e independentes”, declara. O ‘Cartunista das Cavernas’ ainda diz que “na CCXP alcançamos um número de visitantes amplos que vêm de todo o Brasil para participar da grande agenda de atrações. Com isso, atingimos um público grande, concentrado em um mesmo evento. Com o passar dos anos, os apreciadores dos quadrinistas foram aumentando e valorizando esse contato direto com artistas e obras”, explica.

Cecília Marins, 27 anos, é quadrinista, jornalista e ilustradora de São Caetano. Ela vai para a sua quinta CCXP, na qual estará na mesa D36. Ceci foi chargista do Roda Viva em 2024, autora da Reportagem em HQ Parque das Luzes, uma das ilustradoras de AmarElo: É Tudo pra Ontem, documentário do Emicida para a Netflix, indicado a um Emmy Internacional, além de ser ganhadora do troféu Angelo Agostini deste ano.

A quadrinista conta à equipe do Diário como o evento é uma vitrine para os artistas participantes, inclusive do Grande ABC. “É sensacional ter bastante artista do (Grande) ABC, e eu quero que tenha cada vez mais. Acho excelente porque, em São Bernardo, Santo André e São Caetano, a gente possui uma cena de quadrinhos, mas acabamos indo para São Paulo”, diz a artista, que acrescenta: “talvez as pessoas que vêm (na CCXP) se sintam inspiradas a criar um evento no (Grande) ABC para fazer uma coisa assim. A gente tem várias ramificações, de efeitos diferentes que isso pode ter”, conclui.

A CCXP, que reúne milhares de visitantes e artistas mundiais, tem sido mais do que um evento de cultura pop. Para os quadrinistas e ilustradores, participar desse grande encontro é uma oportunidade de mostrar seus trabalhos, criar conexões com outros profissionais e expandir suas redes de influência.

Veja abaixo os artistas e suas mesas:

Serviço CCXP24

Datas: de 5 de dezembro a 8 de dezembro de 2024.

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP

Mais informações em: https://www.ccxp.com.br/

Solicitações comerciais podem ser enviadas para comercial@omeletecompany.com.

Horário de funcionamento do evento:

Unlock CCXP (3 e 4/12/2024): horários a definir

Spoiler Night (4/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados e a ingressos Unlock e Epic Pass]

Quinta-feira (5/12/2024): das 12h às 21h

Sexta-feira (6/12/2024): das 12h às 21h

Sábado (7/12/2024): das 11h às 21h

Domingo (8/12/2024): das 11h às 20h