Calderano e mesatenistas de São Caetano participam de torneio em Las Vegas

Após conquistar de forma inédita o WTT Star Contender da Eslovênia, Hugo Calderano se junta a outros mesatenistas de São Caetano e da Seleção Brasileira para competir no Grand Smash de Las Vegas, que acontece desde esta quinta-feira (3) até 13 de julho.



Calderano disputará o torneio simples e de duplas ao lado da também atleta de São Caetano Bruna Takahashi. Além dos dois, os mesatenistas da cidade que estarão representando a camisa brasileira no país norte-americano serão Giulia Takahashi, Vitor Ishiy e Laura Watanabe. O treinador Francisco ‘Paco’ Arado está nos EUA para acompanhar os mesatenistas de São Caetano.

O Grand Smash, organizado pela WTT (World Table Tennis), é uma das principais competições da elite do tênis de mesa, assim como os Grand Slams do tênis de quadra, são realizados quatro torneios deste nível ao longo da temporada. O Grande Smash Las Vegas é a segunda do ano e o vencedor tem direito a 2000 pontos, mesma pontuação do Mundial de Tênis de Mesa, principal torneio da modalidade.



Este é um dos torneios mais prestigiados do circuito mundial e os principais atletas estão confirmados, como atletas do top 10 do ranking da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa), tanto masculino quanto feminino. Hugo Calderano é o terceiro melhor do mundo, enquanto Bruna Takahashi é a 16ª colocada no ranking.

