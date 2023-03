FamiGuard para WhatsApp: app ajuda pais a monitorar redes sociais das crianças

Beatriz Ceschim

As redes sociais conectam pessoas com diversos lugares e perfis no mundo inteiro. Isto pode ser um pouco preocupante para os pais, quando não têm conhecimento daquilo que seus filhos estão consumindo na internet. O FamiGuard para WhatsApp foi desenvolvido pensando nisso. A ferramenta tem o intuito de auxiliar a monitorar o app de conversas, para zelar pela segurança das crianças.

O ambiente virtual pode ser um método dos pequenos se comunicarem com os colegas e se manterem atualizados. Contudo, é essencial que os pais fiquem atentos ao que eles estão fazendo, para não caírem em golpes ou assistirem a conteúdos impróprios.

FamiGuard para WhatsApp

Com esse aplicativo, os pais conseguem checar o chat de mensagens dos seus filhos, além de ver e gravar as ligações feitas pelos pequenos. Também é possível visualizar o status do WhatsApp, acessar as galerias multimídias e tirar prints da tela.

Chat de mensagens

Com esse recurso, os responsáveis podem acessar todas as conversas de seus filhos, ao vivo. Os pais conseguem ver todas as mensagens de WhatsApp de alguém, sem precisar abri-las. Dessa maneira, é possível conferir se não estão caindo em ameaças cibernéticas ou falando com estranhos.

Ligações

Para monitorar as ligações, os pais conseguem utilizar duas ferramentas diferentes. A primeira permite visualizar todo o histórico de chamadas feitas para e do dispositivo da criança, além de verificar a hora que foi feita, duração e pessoa envolvida.

O segundo serviço é de gravação dessas ligações, sendo de voz ou vídeo. É só selecionar a opção de gravar e, depois, estará disponível para escutar a qualquer momento.

Stories

Como o WhatsApp possui a função de Status, as imagens e os textos postados ali desaparecem depois de 24 horas. Entretanto, utilizando o aplicativo, os pais conseguem ver as imagens, os vídeos e as mensagens que foram adicionadas aos stories, mesmo que já tenham expirado ou sido excluídas.

Galeria multimídia

O FamiGuard para WhatsApp também possibilita que os responsáveis tenham acesso à galeria multimídia do WhatsApp. Esse recurso permite que os pais vejam todos os itens ali presentes e façam download de qualquer arquivo.

Prints de tela

Quando os responsáveis não estão de olho no celular do seus filhos, e estes usam o WhatsApp por algum motivo, o aplicativo tira um print da tela. Desse modo, os pais podem revisar tudo o que foi dito e visto naquele momento.

Relatório de atividade

Para finalizar, esta função coleta todos os dados sobre o uso do WhatsApp pela criança e envia para os responsáveis. Assim, eles sabem quantas horas o filho ficou no celular, e a hora exata do login.

Como instalar o aplicativo

Para fazer a instalação do aplicativo e começar a monitorar o dispositivo do seu filho é muito fácil. Conheça o passo a passo:

Acesse o site www.famiguard.com e clique em Sign Up. Logo em seguida, é só fazer uma conta, com um bom e-mail e uma senha forte, e escolher o plano que deseja adquirir. Baixe o aplicativo FamiGuard para WhatsApp no smartphone que deseja monitorar e faça os ajustes necessários. Para este passo, será necessário ter acesso ao celular que deseja verificar. Por fim, acesse o painel de controle da web pelo próprio computador e comece a cuidar da segurança virtual do seu filho. Nesta etapa, é necessário usar a máquina que irá fazer o monitoramento. Ao acessar o site, é só clicar em verificar setup – isso levará para a página de controle, que permitirá realizar toda a segurança do WhatsApp dos pequenos.

Conclusão

Com todos os perigos que a internet oferece, é uma boa ideia ficar de olho naquilo que os pequenos consomem neste ambiente. Para isso, o FamiGuard para WhatsApp é o aplicativo ideal, já que conta com diversas funcionalidades que ajudam neste monitoramento, facilitando a vida dos responsáveis.