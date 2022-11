Barbeador 100% à prova d’água e com cabeças totalmente flexíveis é lançado

Da Redação

Do 33Giga



02/11/2022 | 18:55



A Philips ampliou o seu portfólio de barbeadores. A novidade é o Philips Shaver Series 5000 (S5466/17), voltado a quem procura aparar os pelos rente a pele.

Suas cabeças 360° totalmente flexíveis são capazes de alcançar os contornos do rosto com suavidade e precisão, além de ser 100% à prova d’água. O aparelho já está disponível para compra na Loja Oficial da Philips.

Projetado com garra e cabo ergonômico com borracha antideslizante, o produto pode ser utilizado com segurança dentro ou fora do chuveiro. Com lâminas autoafiadoras, o Philips Shaver Series 5000 proporciona barbear limpo e eficiente com o máximo de conforto para a pele.

Suas tampas curvadas ao redor das lâminas cortam suavemente os pelos logo acima do nível da pele com total proteção, evitando cortes e arranhões. Além disso, o aparelho tem tecnologia ComfortTech, desenvolvida para aumentar a durabilidade do produto e dispensa a necessidade de lubrificação.

Outra funcionalidade do Philips Shaver Series 5000 é a abertura com um único toque. Todos os pelos retidos na parte interna do aparelho podem ser facilmente removidos – basta clicar no botão, abrir e enxaguar o aparelho com água corrente.

Inclusive, é possível carregar completamente a bateria do barbeador em apenas 1 hora, com duração de até 50 minutos de uso. ?Para aqueles que precisam de uma utilização rápida, após cinco minutos na tomada o aparelho terá energia suficiente para um barbear completo.

Ao comprar o modelo, o consumidor recebe ainda um aparador de precisão SmartClick, acessório encaixável que ajuda a aparar o bigode e as costeletas. Philips Shaver Series 5000 é um barbeador completo para quem gosta de estar com o estilo e a aparência sempre em dia. Onde quer que esteja, o usuário tem uma barbearia na palma da mão.

Assim como todo o portfólio da empresa, o Philips Shaver Series 5000 (S5466/17), tem garantia estendida de 2 anos e meio, sendo 2 anos de garantia de fábrica e mais 6 meses adicionais mediante ao cadastro no Clube Philips.