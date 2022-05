4 dicas para quem quer aprender a programar

Da Redação

Do 33Giga



10/05/2022 | 13:55



Em um mundo cada vez mais digital e conectado, a programação evoluiu de um hobby para uma importante habilidade profissional. Em 2021, o GitHub atingiu a marca de 73 milhões de desenvolvedores em todo o mundo.

O relatório anual Octoverse do GitHub descobriu que mais de 3 milhões desses desenvolvedores começaram a colaborar pela primeira vez com projetos de open source.

Enquanto esse crescimento vem acontecendo globalmente, a comunidade do GitHub no Brasil vem crescendo mais de 40% ano após ano, com o país agora abrigando mais de 2 milhões de desenvolvedores. “Estamos entre as comunidades de desenvolvedores de software que mais crescem no mundo e é possível ver isso na prática com uma demanda crescente por profissionais que dominem diferentes linguagens de programação”, disse Julio Viana, Gerente Regional do GitHub no Brasil.

Para quem quer começar a programar, o especialista traz quatro dicas importantes para guiar os interessados no processo.

Aprenda o básico de uma linguagem de programação

Existem mais de 700 linguagens de programação e uma dúvida que pode surgir para quem está começando é qual delas aprender. A dica aqui é que, no começo, isso não faz tanta diferença. O importante é entender os fundamentos da programação, como criar funções e variáveis, entender condicionais e estruturas de dados.

Em seguida, escolha uma linguagem que melhor se adapte a um objetivo ou interesse específico. Seja para o desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento web ou ciência de dados, vale a pena pesquisar algumas das linguagens mais populares para se familiarizar com a variedade de usos. No Brasil, as linguagens que mais cresceram em 2021, classificadas em ordem, foram: Javascript, Sass CSS, Blade, HashiCorp Configuration Language, Elixir, Typescript, Kotlin, Go, Lua e Python.

Faça parte de uma comunidade open source

Fazer parte de uma comunidade fornecerá as ferramentas e o suporte necessários para se aprofundar. “O open source tem tudo a ver com compartilhamento e colaboração, é por isso que um espaço como o GitHub, que reúne milhões de desenvolvedores com diferentes níveis de habilidade de todo o mundo, é um ótimo ambiente para iniciantes compartilharem seu código e tirarem dúvidas com a comunidade”, diz Viana.

A Comunidade Brasileira de Desenvolvedores Back End, por exemplo, tem espaço para postagens de empregos, eventos, fórum de discussões, além de disponibilizar uma lista de projetos brasileiros open source para quem quiser conhecer e contribuir.

Outra rede para iniciantes que estão tentando entrar no mundo da programação é o Twitter. Por meio da função “tópicos” é possível seguir temas específicos, como “programação de computadores” e “open source”. O Twitter também é útil para se atualizar sobre as últimas notícias, encontrar novas inspirações e interagir com outros desenvolvedores.

Eduque-se sobre a área

Para se inserir na lógica do mundo da programação, há muitos livros e cursos online disponíveis, muitos deles gratuitos. Para quem está aprendendo, o GitHub Global Campus é uma forma de se conectar com outros alunos ao redor do mundo, incluindo especialistas brasileiros que estão lá para compartilhar seus conhecimentos com a comunidade.

Iniciantes também podem consultar serviços de streaming de vídeo e áudio como YouTube e Twitch, que fornecem uma variedade de conteúdo para todos os níveis gratuitamente. O CampusTV é um bom exemplo: em sua segunda temporada, a iniciativa traz novidades sobre tudo, desde como encontrar um lugar na indústria até como programar a primeira aplicação web. Para quem tem interesse em live codings, vale a pena seguir no Twitch canais como os das brasileiras Levxyca e MorgannaDev.

Outra dica compartilhada por Viana é considerar se inscrever em um bootcamp de programação, pois essa pode ser uma forma inovadora de aprender e/ou aprimorar habilidades. Os bootcamps são eventos ou ambientes de curta duração, intensivos e projetados para que as pessoas alcancem objetivos específicos, como aprender ou melhorar uma habilidade específica.

Pratique o que você aprendeu

Tal como acontece com todas as habilidades, praticar é essencial. A prática pode ajudar a aumentar a compreensão, identificar pontos fracos e, consequentemente, melhorar a produtividade e eficiência. Seja começando um projeto próprio ou querendo contribuir com outros, não há melhor maneira de aprender do que praticando.

Graças a sistemas de controle de versão como o Git, que permite que os desenvolvedores rastreiem facilmente as alterações, participar de um projeto não precisa ser intimidador. Na verdade, vários projetos precisam de contribuições de iniciantes. Para encontrar projetos usando linguagens ou ferramentas de seu interesse, a dica é começar navegando no github.com/topics. O rótulo good-first-issue indica questões mais fáceis de serem resolvidas, justamente para atrair quem está começando.

“Ao começar, seja por meio de um bootcamp, programa online ou aprendizado por conta própria, é importante ter uma mentalidade aberta, sempre em aprendizagem”, diz Viana. “O desenvolvimento de software é uma habilidade em constante evolução. Não importa quão maduro ou jovem você seja, ou quanto tempo você esteja programando, sempre haverá mais para aprender – é isso que o torna tão especial.”