Conheça hotéis que ostentam coleções de arte ao redor do mundo

Redação

Do Rota de Férias



19/04/2022 | 12:55



Alguns hotéis brasileiros e internacionais surpreendem seus visitantes com coleções de arte incríveis. É o caso do Éclat, em Pequim (China), do Four Seasons Hotel Madrid (Espanha) e até mesmo dos brasileiros Sandi Hotel, localizado em Paraty (RJ), e Rosewood São Paulo, na capital paulista. Abaixo, veja detalhes sobre cada um deles.

Hotéis com coleções de arte

Enquanto o Hotel Éclat possui um dos maiores acervos particulares de arte de toda a Ásia, o Four Seasons Madrid conta com uma coleção de cerca de duas mil obras de artistas espanhóis, que decoram os ambientes do hotel, incluindo os quartos dos hóspedes, proporcionando uma imersão artística durante a estadia.

Já o Sandi Hotel, a primeira pousada de luxo da região da Costa Verde e, atualmente, um dos empreendimentos mais luxuosos de Paraty, possui uma curadoria encantadora de artistas renomados, como Carmen Miranda. O empreendimento conta com um acervo de objetos pessoais e raros de uma das artistas nacionais mais famosas do planeta, incluindo acessórios usados em diversos shows, como anéis, colares e bolsas. As relíquias ficam expostas em uma vitrine montada em estilo art déco, que também exibe alguns contratos assinados pela brasileira em sua época de ouro. Na parede, é possível admirar belos quadros de fotos da cantora.

A decoração do hotel ainda mistura obras de artistas locais com célebres artesões, como uma escultura da onça pintada, que foi arrematada pelo Sandi em um leilão, no qual parte da renda era destinada à preservação desse animal. Os visitantes também podem observar objetos raros e antigos, como uma coleção de máquinas fotográficas do século 19.

Na capital paulista, o recém inaugurado Rosewood São Paulo traz história e cultura por meio de uma decoração recheada de obras de arte. A curadoria do local é assinada pelo diretor artístico Philippe Starck, que selecionou 57 artistas locais para decorar diversos espaços do hotel, incluindo paredes, salas, pisos e até elevadores.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece alguns hotéis que contam com coleções de arte, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.